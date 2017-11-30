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Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Toplum içerisinde en sık rastlanan "alışkanlıklardan" biri olan tırnak yeme alışkanlığından kurtulmanın püf noktaları açıklandı...

30 Kasım 2017 Perşembe 16:31
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
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Tırnak yeme hastalığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.

Tırnak yemenin başlıca nedenlerinin başında psikolojik sorunlar, stres, yanlızlık duygusu, kaygı, korku, hayal kırıklığı, sıkıntı ve dikkat eksikliği gelir.

Tırnak yemek sadece ellerin ve çirkin kötü görünümüne neden olan bir kötü alışkanlık değil aynı zamanda eğer devam edilirse tırnak, diş ve hatta diş etlerinizde de kalıcı hasarlar bırakabilen bir alışkanlıktır.

İTİCİ VE MİDE BULANDIRICI KINAMALARA MARUZ KALABİLİRSİNİZ

Tırnak yeme alışkanlığının fiziksel sonuçlarının yanı sıra olumsuz sosyal sonuçları da vardır. Bunların başında, insanların bu davranışı itici ve mide bulandırıcı bulması sonucu kınamaları ve terslemeleri gelir.

Alışkanlığın estetik durmaması ve olgun olmamayı temsil etmesinden dolayı da tırnak yiyen kişi sosyal dışlanmaya veya alaya maruz kalabilir. Bu dışlanma da, tırnak yeme alışkanlığını tetikleyecek, artan bir stres seviyesine yol açabilir.

GÖZ ARDI ETMEYİN

Tırnak yeme alışkanlığı pek çok kez kozmetik bir sorun olarak algılanır ve ciddiyeti göz ardı edilir. Ancak bu alışkanlık, psikolojik kökenlidir ve mutlaka tedavi için konunun uzmanı bir psikoloğa başvurulması gerekir. Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı bir yaklaşım uygulandığında sorunu çözecektir. Ancak durumun ciddiyetine göre, uzman gerekli gördüğü takdirde, bir psikiyatrist ile görüşülerek ilaçlı bir tedavinin uygulanması da gerekebilir.

TIRNAK YEMEMEK İÇİN ÖNERİLER

1- Tırnaklarınızı her zaman kısa kesin ve törpüleyin. Ellerinizin bakımına dikkat etmek, tırnak yeme alışkanlığını azaltarak sizi güzel ve bakımlı tırnaklara sahip olma konusunda cesaretlendirecektir.

2- Stresli ya da endişeli olduğunuz zaman tırnaklarınızı yiyorsanız çözümün temeli stresi idare etmekte yatıyordur. Birçok insan ne yaptığının farkında olmadan tırnaklarını yiyor; acı bir tadı olan özel ojeler sürülürse engel olunabilir.

3- Tırnak yeme alışkanlığınızı unutmak için tüm enerjinizi başka alışkanlıklara harcayın. Bazı insanlar için, bu ellerini meşgul tutmak anlamına geliyor. Stres topuyla oynamak, tespih çekmek gibi başka bir tekrarlayan hareket, tırnak yemekten kurtulmanıza yardım edecektir.

4- Tırnaklarınızı temizleyin. Kirli olmaları da onları yemenin bir nedeni olabilir.

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