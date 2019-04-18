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Tırnaklardaki koyu renk çizgiler hastalık habercisi

Türk Dermatoloji Derneği Tırnak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Göktay, "Tırnak melanomu, hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır. Hastalık, tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi bant şeklinde başlar." dedi.

18 Nisan 2019 Perşembe 14:10
Tırnaklardaki koyu renk çizgiler hastalık habercisi
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Türk Dermatoloji Derneği Tırnak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Fatih Göktay, yaptığı açıklamada, el ve ayakların güzel görünmesinde en önemli etkenlerden birisinin tırnaklar olduğunu belirterek, bu nedenle tırnak bakımının doğru yapılmasının hem sağlık hem de estetik açıdan önem taşıdığını söyledi.

Tırnaklarda beliren şekil bozukluklarının bazen gözden kaçırılabildiğini ifade eden Göktay, buralardaki koyu renkli çizgilerin, önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Göktay, deride bulunan ve kişilerin ten rengini belirleyen “melanin” adlı kahverengi-siyah renkli boyanın, “melanosit” isimli hücreler tarafından üretildiğini dile getirerek, şu bilgileri aktardı:

“Tırnaklarda ortaya çıkan kahverengi ve siyah renk değişikliği, tırnak altındaki melanositlerin sayıca artması ve boya üretmeye başlaması sonucunda gelişebilir. Bu durum, doğuştan olabildiği gibi sonradan da meydana gelebilir. Tırnağın tamamında, çizgisel ve noktasal olarak görülebilir. Tırnak altında yerleşen, bir tırnağın tamamında ya da bir kısmında olabilen bu durum, iyi huylu bir benden kaynaklanabileceği gibi melanom isimli kansere de işaret edebilir.”

FARKLI RENKLERDE DE OLABİLİR

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Tırnak melanomunun ciddiyeti konusunda ise Göktay, şu uyarılarda bulundu:

“Tırnak melanomu hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır. Tırnak melanomlarının büyük çoğunluğu tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi, bant şeklinde başlar. Tırnak melanomları daha az oranda kahverengi-siyah renk değişikliği olmaksızın pembe, kırmızı renk değişikliği şeklinde de ortaya çıkabilir. Hastalığın kesin tanısı için mutlaka tırnak altında yerleşen hastalıklı alandan biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılması gereklidir.”

Erken dönemde yakalanan ve tedavi edilen hastaların bundan kurtulma oranının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Göktay, ayak tırnaklarının yürürken ayakkabıya sürtünmesi, tırnak ısırma alışkanlığı, çeşitli ilaçlar, gebelik, hormonal hastalıklar, deri hastalıklarının ultraviyole ile tedavisi, B12 vitamini eksikliği, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün tırnak altında yerleşen uykudaki melanositleri aktive ederek melanomla ilişkili olmayan renk koyulaşmalarına da neden olabileceğini anlattı.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda lezyonun cerrahi olarak çıkarılarak hastalığın tedavi edilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Göktay, şunları kaydetti:

“Hastalık başlangıç dönemde henüz derinin alt tabakalarına inmeden tedavi edilirse yüzde yüz şifa bulabilir. Bu nedenle tırnaklarda meydana gelen tüm renk değişikliklerinin ayırıcı tanısı ve tedavisi için vakit kaybetmeden deri ve zührevi hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Hayatı tehdit eden tırnak hastalıklarında ancak doğru tanı ve erken tedavi ile şifa elde edilebileceği unutulmamalıdır.”

AA

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Anahtar Kelimeler:
Tırnak
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