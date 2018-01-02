Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117524
ALTIN
158.845
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1206
EURO
4.5380
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
Dikkat bu sebepler saç döküyor!
Dikkat bu sebepler saç döküyor
banner37
banner34

Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu

banner35

Bilim insanları sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanları, özellikle nikotine tepki veren küçük bir beyin hücresi grubunun tespit edildiğini açıkladı

02 Ocak 2018 Salı 17:56
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
banner10

Bilim insanları, nikotine tepki veren küçük bir beyin hücresi grubu tespit etti. Bu gelişmenin bağımlılığın temel sebebini ortaya koyabileceği ve ileride de bağımlılığın ortadan kaldırılması için yeni tedaviler bulunmasına katkı sağlayabileceği kaydedildi. 

ABD'li araştırmacılar, nikotin bağımlılığının arkasında yatan beyin mekanizmalarını, bağımlılıkla savaşmak için umut olarak görüyorlar. Araştırmacılar, nikotin bağımlılığının arkasında yatan beyin mekanizmalarını tespit etti ve insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak çözümler bulmanın önünü açtı. 

Rockefeller Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; kronik bir şekilde nikotine maruz kaldıktan sonra beyin hücrelerinin küçük bir bölümünün aktivitelerinin değiştiği gözlemlendi. Araştırmada ortabeyinde bulunan iki küçük bölgeye odaklanıldı. Birbirine bağlı bu iki bölge, madde bağımlılığıyla ilişkili olarak biliniyor. Ayrıca, nikotinin kana karıştığında ve beyne doğru ilerlediğinde tutunduğu alıcılar da bu bölgelerde bulunuyor. 

Yapılan çalışmanın sonucuna göre insanların nikotin bağımlılığına dair fikir elde edilebileceği düşünülüyor. Şimdi beynin hangi bölgesine odaklanmaları gerektiğini keşfeden bilim insanları, nikotin bağımlılığıyla başa çıkmak için yeni yollar aramak üzere beynin Amigo1 nöronlarını yönetmeye çalışacak.

Çalışma ABD Tıp Dergisi Ulusal Bilim Akademisi Bildirileri Kitabı'nda (PNAS) yayınlandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim