Topuk çatlaklarına limon çözümü!

Konu ayaklar olunca en sık karşılaşılan sorunlardan birisi topuk çatlakları oluyor. Bu çatlaklar kötü görünümünün dışında zaman zaman acı verici de olabiliyor. Kötü ve çekici olmayan bir ayak görüntüsü çatlakları tedavi etmediğimizde kronik bir görüntü haline dönüşüyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Kremle yumuşatmak, ponza taşı kullanmak beklediğiniz kadar hızlı sonuç vermediyse bu yöntem favoriniz olacak!

Büyük bir limonu ortadan ikiye ayırın ve ayaklarınızda sertleşen bölgeleri limonla ovun. Ardından limonu topuğunuza yerleştirin ve bir çorap yardımıyla sabitleyin. 1 saat ya da bütün gece limonu ayağınızda bırakın.

Limonun içindeki asitler sertleşen derinin yumuşamasını sağlayacaktır. Limonu çıkardıktan sonra ayağınızı ılık suyla durulayın ve nemlendirici sürün.

Duyduğunuzda garip bir yöntem gibi gelse de uyguladıktan sonra ne kadar işe yaradığına inanamayacaksınız. Limonun ayrıca deodorant yerine kullanıldığını biliyor muydunuz?