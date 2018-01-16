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Tüp bebek nasıl olur?

Sağlık sorunu ya da farklı problemler nedeniyle bebek sahibi olmayan çiftlerin umudu tüp bebek ile yeniden yeşeriyor. Anne adayından toplanan yumurtalar ile başlanan tedaviye transferle devam ediliyor. Peki nedir tüp bebek tedavisi?

16 Ocak 2018 Salı 16:13
Tüp bebek nasıl olur?
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Tüp bebek tedavisi önerilen çiftler sürecin nasıl işlediğine dair detaylı bilgi edinmek istiyor. En çok merak edilenler ise tüp bebek nasıl oluşur? Tüp bebek kimlere uygulanır? Tüp bebek tedavisi kaç gün sürer? Tedavinin hedeflendiği hastane gerekli bilgileri hastalarına verse de özellikle anne adayları bilinçli davranmak istiyor. İşte tüp bebek tedavisi ile ilgili önemli bilgiler…

TÜP BEBEK NASIL OLUR?

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin vücut dışında, laboratuvar ortamında biraraya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Döllenen yumurtalar bölünmeye başlayıp, embriyo adı verilen ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında geçirirken, anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu aşamadan sonra elde edilen gebeliğin doğal yollarla oluşan gebeliklerden farkı kalmaz. Doğal gebelikten farkı dölleme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri yerleştirilmesidir.

AŞAMALARI

Yumurtalıkların uyarılması

Yumurtaların olgunlaştırılması

Yumurta toplama (OPU)

Fertilizasyon (döllenme)

Embriyo transferi

Gebelik testi

RİSKLER

Çoğul gebelik

Over torsiyonu

Enfeksiyon

Kanama

Dış gebelik

TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI

Ivf başarı oranları ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte dünya genelinde yaklaşık başarı oranı %40’tır. Anne adayının yaşı, kilosu ve sağlık durumu gibi etkenler başarıyı etkiler. İlk seferdeki başarısızlık, diğer denemelerde de böyle olacağı anlamını taşımaz. Ivf uygulamalarında başarı şansı yüzde 60'ı geçmemekle birlikte birkaç başarısız denemeden sonra da gebeliğin gerçekleştiği görülebilir. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan çiftlerde dahi ivf uygulamalarının başarısız olduğu görülebilir. Aynı çiftlerde sonraki denemelerde gebelik gerçekleşebilir.

İVF İŞLEMİ NEDİR?

İvf işlemi, bir kadının yumurtlama sürecini izlemek, yumurtayı yumurtalıklardan almak ve laboratuvar ortamında sperm ile dölleyerek döllenmiş yumurtanın (zigot) daha sonra hastanın rahmine başarılı bir gebelik oluşturulması amacıyla tekrar aktarılması şeklinde özetlenebilir. Bir kadının doğal döngüsünün ovum (yumurta) toplamak için izlenmesine “doğal siklus IVF” denir.

TÜRKİYE’DE İLK TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Türkiye'de ilk tüp bebek merkezi Prof.Dr. Refik Çapanoğlu ve arkadaşlarının çalışmaları sayesinde Ege Üniversitesi’nde 23 Haziran 1988 tarihinde açılmıştır. Türkiye'nin ilk tüp bebeği 18 Nisan 1989′da kurulan bu tüp bebek merkezinde dünyaya gözlerini açmıştır

TÜP BEBEKTE YAŞIN ÖNEMİ

Kadınlarda yaş ilerledikçe yumurtalıkların yumurtlama kapasitesi ile beraber yumurtaların kalitesinde azalmaya başlar. Hastanın genetik yapısı da bu azalmayı hızlandırabilir yada yavaşlatabilir. Hastanın adet görüyor olması yumurta kalitesi ile ilişkili değildir. Kadın yaşıyla birlikte normal yollarla gebe kalma şansı da azalır. 35 yaş altı hastalarda canlı doğum oranları %40 civarındayken bu oran 40 yaş ve üzeri hastalarda %10 civarındadır.

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