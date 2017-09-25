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Tüp bebek öncesi kilo vermek gerek!

Obezite sorunu olup yüzde 5-10 kilo verenler ya kendiliğinden gebe kalabiliyor ya da tüp bebek tedavisine daha iyi yanıt veriyor...

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:08
Tüp bebek öncesi kilo vermek gerek!

Türkiye'den Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, obezite sorunu olup yüzde 5-10 oranında kilo vererek kendiliğinden gebe kalabilen hastaların olduğunu belirterek, "Ayrıca daha önce ilaç ve tüp bebek tedavisine cevap vermeyen, bu yöntemlerle gebe kalamayan hastalar, zayıfladıklarında tedaviye çok daha iyi yanıt verir hale geliyor. Bu sayede daha başarılı gebelikler ortaya çıkıyor." dedi.
Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda giderek artan bir problem olan obezitenin pek çok hastalığa neden olduğu gibi kısırlığa da yol açabildiğini söyledi.

Obezitenin hem gebe kalma şansını azaltan hem de yapılacak tedavide başarı şansını olumsuz etkileyen bir sorun olduğuna dikkati çeken Buyru, kilo probleminin son yıllarda çok yaygın şekilde görüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Buyru, sorunun birtakım hormon bozukluklarıyla hastanın gebe kalma şansını azalttığına işaret ederek, "Obezite bazı kadınlarda polikistik over sendromu dediğimiz yumurtlama problemleriyle birlikte olabiliyor. Gebe kalma şansını arttırmak için ilk yapılması gereken kilo vermektir." diye konuştu.

Buyru, kilolu kadınların, metabolik problemler yüzünden kolay kilo veremediğini, bu nedenle sürecin kolaylaştırılması için diyet ve egzersizin yanı sıra gerekirse şeker metabolizmasını düzenleyecek ilaçların da önerilebildiğini anlattı.

"HASTA, TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLANMADAN KİLO VERMEYE TEŞVİK EDİLMELİ"

Obezite sorunu olanların yüzde 5-10 arasında kilo vermesinin dahi yüz güldürücü sonuçların alınmasını kolaylaştırdığını ifade eden Buyru, şunları kaydetti:

"Obezite tüp bebek tedavisini de baştan sona olumsuz etkileyebiliyor. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların dozunu ayarlamak kolay olmuyor. Kilo problemi olan kadınlarda, daha yüksek dozda ilaç kullanmanız gerekiyor, yumurtalıklar aşırı uyarılabiliyor. Bu da kadında şişkinlik yapabiliyor ya da tam tersi yumurtalıklar yeterince uyarılamıyor ve olgun kalitede yumurta bulmada sorun yaşayabiliyorsunuz. Obezite sorunu olup, yüzde 5-10 oranında kilo vererek kendi kendine gebe kalabilen hastalarımız var. Bunu başaranlar kendi kendine, ek bir tedavi gerekmeden gebe kalabiliyor. Ayrıca daha önce ilaç ve tüp bebek tedavisine cevap vermeyen, bu yöntemlerle gebe kalamayan hastalar, zayıfladıklarında tedaviye çok daha iyi yanıt verir hale geliyor. Bu sayede daha başarılı gebelikler ortaya çıkıyor."

Prof. Dr. Buyru, obezitenin neden olabildiği şeker hastalığı ve insülin direncinin de kilo vermeye engel olabileceğini belirterek, "Hastanın şeker metabolizmasını, beslenme biçimini düzelterek, diyet yaparak, birtakım ağızdan kullanılan ilaçlarla düzenleyebiliyoruz. Bu sayede hastanın gebe kalma şansı daha yüksek oluyor. Ayrıca gebelik esnasında bir sorun yaşamadan sağlıklı bebeğe ulaşması da mümkün hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Obez kadınların tüm gebelik süreçlerinde daha yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan Buyru, bu kişilerde, gebelik şekeri, gebeliğe bağlı hipertansiyon, düşük ve erken doğum riskinin daha yüksek olduğunu aktardı.

Buyru, bu nedenle hastanın tüp bebek tedavisine başlanmadan kilo vermeye teşvik edilmesi ve gebelik boyunca da kilo alımının yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Obezitenin erkeklerde de sperm sayısını ve kalitesini olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Buyru, yapılan çalışmalarda aşırı kilolu erkeklerin sperm sayısının ve kalitesinin daha kötü olduğu sonucuna ulaşıldığını, yine kilo alımıyla erkeklik hormonu testosteron düzeylerinde de azalma gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

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