Türk bilim insanları kök hücreyle organ üretmeyi hedefliyor

Türkiye'de en az 26 bin kişi organ nakli için sıra bekliyor ancak bağış sayısı yeterli değil.



Nakil bekleyen hastalara umut olabilecek yeni bir çalışma yapılıyor.



Bir grup bilim insanı organ üreterek, insanlara nakletmeye çalışacak. Bu çalışmanın kök hücrelerle yapılacağını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Ganime Aydeniz, “Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 10'da 3, 10'da 4 oranında hücreleri üretebildiğimizi kanıtlayabildik. Diyelim ki iki memeli canlı var, bu memeli canlılardan bir tanesinden aldığımız kök hücreyi diğer memeli canlının germ hücresi içinde büyütme söz konusu olabilir mi bunun üzerinde yaptığımız ikinci basamak çalışmalarımız var. Bir çeşit taşıyıcı hücre gibi diyelim. Taşıyıcı annelik yapacak. Bir memeli diğer memelinin organları, hücreleri için taşıyıcı olacak” dedi.



Şu an fareler üzerinde yapılan çalışmanın bir benzeri Japonya'da yürütülüyor. Eğer Türk bilim insanları hedefe ulaşır da organ üretmeyi başarırsa, hem maliyet azalacak hem de nakil bekleyen insanlar için yeni bir kapı açılmış olacak.



“HEDEFLEDİĞİMİZ YÖNTEM KOLAY ERİŞİLEBİLİR VE MASRAFSIZ OLACAK”



Japonya’da bir bilim insanının bu konuda çalışmalar yaptığını ifade eden Dr. Aydeniz, “İndüklenmiş kök hücre ile dünyada büyük bir çığır açtılar bu konuda. Fakat onların kullandıkları modelde kullandıkları faktörler çok pahalı. Bizim hedeflediğimiz modelde her tüp bebek merkezinde uygulanabilir olacak. Hiçbir ek gen faktörü ve klonlamada kullanılan elektriksel uyarıya ihtiyaç duymayacak. Kolay erişilebilir ve masrafsız olacak” diye konuştu.