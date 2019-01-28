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Türk bilim insanları kokain tespitinde yeni biyosensör geliştirdi

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliği ile kokain tespitinde yeni bir çalışmaya imza atıldı. Yürütülen araştırmada, insan idrarında kokain metabolitlerinin tespit edilmesi ile ilgili yeni bir mikrobiyal biyosensör geliştirildi. Araştırma sonuçları, Uluslararası saygın dergilerden Journal of Power Sources dergisinde ve cannabinoid metabolitleri ile ilgili sonuçlar Bioresource Technology Reports dergilerinde yayınlandı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:59
Türk bilim insanları kokain tespitinde yeni biyosensör geliştirdi

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliğinde kokain tespitinde yeni bir yönteme imza atıldı.
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (PROMER), Kişiye Özel Tedavi Merkezi (KİMER) ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ortaklığında yürütülen araştırmada, insan idrarında kokain metabolitlerinin tespit edilmesi ile ilgili yeni bir mikrobiyal biyosensör geliştirildi.

ARAŞTIRMA, PROF. DR. TUNÇ ÇATAL ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve PROMER Kurucu Müdürü Prof. Dr. Tunç Çatal öncülüğünde tamamlanan araştırmada, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vildan Enisoğlu Atalay, KİMER Müdürü Uzm. Ecz. Selma Özilhan, Uzm. Aykut Kul, Uzm. Murat Özdemir ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Bermek araştırmacı olarak yer aldı.

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ÇALIŞMANIN ÇIKIŞ NOKTASI: KOKAİNİN DOĞAYA VERDİĞİ ZARAR 

Çalışmanın çıkış noktasının, dünyada artan kokain kullanımına bağlı olarak idrarla doğaya karışan kokain metabolitlerinin, doğal yaşama ve ekosistemdeki özellikle sucul canlılara geri dönüşümündeki olumsuzlukların önüne geçebilmek olduğunu belirten Prof. Dr. Tunç Çatal, “Araştırmayı yürütürken kokainin idrarda bulunan başlıca metaboliti olan benzoylecgonine konsantrasyonu ile voltaj üretimi arasında anlamlı korelasyon bulduk ve yaptığımız analizlerde idrardan bu metabolitlerin biyogideriminin mümkün olduğunu gösterdik. Mikrobiyal yakıt hücreleri kullanılarak geliştirilen yöntemde, analit spesifisitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” şeklinde konuştu.

PROMER Müdür Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vildan Enisoğlu Atalay ise “İdrarda kokain tespit mekanizmasını hesaplamalı kimya yöntemleri uygulayarak aydınlattık” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da çalışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Hesaplamalı kimya ile hesaplamalı psikiyatri birleştiğinde bağımlılıkla mücadele daha kolay olacak. Çünkü madde kullananların kendilerine ve doğaya verdikleri zaralar ölçülebilecek ve görülebilecek. Böylece hasta ve hasta yakınları yaptıkları işin sonucunu kötü tecrübe yaşamadan görebilecekler, bağımlılıkla mücadele kolaylaşacak. Üsküdar Üniversitesi Laboratuvarlarında bu çalışmaların yapılabilmesi Türkiye için şanstır.”

Araştırma sonuçları, Uluslararası saygın dergilerden Journal of Power Sources dergisinde ve cannabinoid metabolitleri ile ilgili sonuçlar Bioresource Technology Reports dergilerinde yayınlandı.

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