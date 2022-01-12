TURKOVAC, Coronavac'tan yüzde 50 daha çok koruyor

Hacettepe Üniversitesi'nde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Sinovac ve BioNtech aşılarının faz-3 çalışmalarında koruyuculuk yüzdesi açıklanırken, TURKOVAC'ın koruyuculuk yüzdesine ilişkin net bir ifade kullanılmadı.

TURKOVAC'ın faz-3 çalışmasının aynı şekilde dizayn edilmediği söyleyen Prof. Dr. Serhat Ünal, diğer aşıların bir plasebo aşıyla karşılaştırıldığını ve bu yüzden etkinlik oranlarının açıklandığını söyledi.

"NET ETKİNLİK ORANI YOK"

TURKOVAC'ın muadil bir aşı olan Coronavac ile karşılaştırıldığını söyleyen Ünal, bu nedenle net bir bağımsız etkinlik oranı olmadığını belirtti.

506 KİŞİDEN 23'ÜNDE CORONA VİRÜS

Faz-3 çalışması koordinatör araştırmacısı Prof. Dr. Mine Tanrıöver ise ara sonuçların 1182 gönüllü ile açıklandığını, 1008 kişiye bakıldığını ve bu aşamada Coronavac aşısı uygulanan 502 kişiden 45'i, TURKOVAC aşısı uygulanan 506 kişiden de 23'ünde corona virüs saptandığını söyledi.

YÜZDE 49 DAHA KORUYUCU

Coronavac aşısı olanların yüzde 8,9'u hastalığa yakalanırken TURKOVAC için bu oran yüzde 4,5 oldu. Bilim insanları ise bir karşılaştırma söz konusu olmadığına ve araçlarının Coronavac kadar etkili olduğuna dikkat çekti. İlk ara sonuçlara göre TURKOVAC'ın hastalığa yakalanmada Coronavac aşısına göre yüzde 49 daha koruyucu olduğu belirlendi.

İlk ara sonuçlara göre açıklanan, hastalığa yakalanan kişiler arasında TURKOVAC kolunda sadece 61 kişi semptom gösterirken Coronavac'ta ise 81 kişi olarak açıklandı.

Coronavac aşısında hastaneye yatıp tedavi olmak zorunda kalan hiçkimse bulunmazken TURKOVAC'ta bu sayı 3 oldu. Bilim insanları, hastaneye yatan 3 kişiden 3'ünün de aşının koruyuculuğu geliştikten sonra hasta olmadığına ve solunum desteği olmadan hastaneden ayrıldıklarını belirtti.

Bilim insanları, çift doz BioNTech aşısı üzerine de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın uygulanacağı ayrı bir çalışma yürütüleceğini söyledi.