Tüylerden kurtulma yöntemi

Kadınlar ve erkekler için tüy dökücü doğal yöntemler önemli. Bebek gibi bir cilt için lazere ayıracak bütçeniz yoksa tüy dökücü doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Ağdadan lazere kadar kusursuz ve tüysüz bir vücut için her şeyi deneyenler bu tarifi beğenecek. Bu doğal yöntem kalıcı çözüm olmasa da düzenli olarak uygulandığında tüylerin büyümesini azaltacak.

PATATES VE MERCİMEK EZMESİ

Bir bardak mercimeği gece boyunca suda bekletin. Ertesi sabah, bir macun hâline getirin. Bir patates alın, rendeleyin. Bir kaşık veya temiz bir bezle suyunu çıkarın. Bu suyu mercimeklerle karıştırın ve üzerine bir yemek kaşığı bal ve limon ekleyin. Bu karışımı vücudunuza ve yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Kuruduktan sonra parmaklarınızla ovalayabilir ve yıkayabilirsiniz.

ETKİSİ NASIL?

Patates asidik özellikler bakımından zengindir ve aktif bir ağartma maddesi olarak işlev görür. Bu tüylerin büyüme hızını azaltır. Genelde yan etkisi olmaz ama herhangi bir alerji hastalığı olanlar ya da cildi tahriş olanlar uzmana danışmadan uygulamamalıdır.