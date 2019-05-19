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Twitter aşı karşıtı mesajlara önlem alıyor

Bir süredir sosyal medya üzerinden aşı ile ilgili yanlış bilgiler yayınlanıyor. Sosyal medya platformları ise, bu yanlış bilgilerin yayılmaması için mücadele ediyor. Konu ile ilgili mücadele eden sosyal medya platformlarına Twitter da eklendi.

19 Mayıs 2019 Pazar 14:25
Twitter aşı karşıtı mesajlara önlem alıyor
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Sosyal medya platformları aşı ile ilgili yanlış bilgilerin paylaşılmaması için mücadele ediyor. Konu ile ilgili mücadele eden sosyal medya platformlarına dahil olan Twitter, aşı ile ilgili arama yapan kullanıcılarını ‘güvenilir sağlık kaynaklarına" yönlendireceğini açıkladı.

Bir süredir aşı ile ilgili doğru olmaya paylaşımların sosyal medya üzerinde yayılması üzerine hakerete geçen sosyal medya platformları konu ile ilgili çalışmalar başlatmıştı. Bu harekete dahil olan Twitter, platform dahilinde aşıyla ilgili arama yapan kullanıcılarını ‘güvenilir sağlık kaynaklarına" yönlendireceğini açıkladı. Şirketin Güven ve Emniyet bölümünün başkan vekili Del Harvey yazdığı bir blog gönderisinde "Twitter ekibi olarak hastalıkları önlemede aşıların önemini anlıyoruz ve Twitter'ın halk sağlığıyla ilgili önemli bilgileri yaymakta oynadığı rolün farkındayız. İnsanların kendi sağlıklarını ilgilendiren konularda güvenilir bilgiye erişmelerine yardım etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz," açıklamasında bulundu.

Bir süredir aşıyla ilgili komplo teorileri ve yanlış bilgilerin yayılması üzerine Facebook gibi sosyal medya platformları, bu yanlış bilgilerin yayılmasını engellemedikleri sebebi ile kamuoyu tarafından eleştiriliyordu. Twitter'ın bu kararında da kamuoyu baskısının önemli yeri olduğu düşünülüyor. Bu değişiklikle birlikte şimdi Twitter aşıyla ilgili arama yapan kullanıcılarının önüne, arama sonucu olarak ‘'Gerçekleri bilelim" temalı bir mesaj getirecek. ABD'de bu bilgiler Sağlık Bakanlığınca yönetilen vaccines.gov kaynağından gelecek. Diğer ülkeler de bulundukları bölgeden uygun kaynakları bulmakla yükümlü olacaklar. Böylelikle konu ile ilgili hatalı bilgilerin yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

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Instagram da hashtag'leri engelliyor

İnstagram aşı ile ilgili sahte bilgi veren hashtag'leri engelliyordu. Twitter ise Instagram'dan farklı olarak herhangi bir arama sonucuna ulaşmayı engellemekle kalmayacak, aynı zamanda doğru bilgiye de yönlendirme yapacak.

Twitter'ın bu yeni uygulaması ABD, , Endonezya, Singapur, Brezilya, Güney Kore, Büyük Britanya, Kanada, Japonya ve İngilizce konuşulan Latin Amerika ülkelerinde kullanılabilecek.

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Twitter
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