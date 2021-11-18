Üçüncü doz aşı ne kadar etkili?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), üçüncü doz corona virüs aşılarıyla ilgili verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilerde ONS, üçüncü doz güçlendirici corona virüs aşısı olan kişilerin Covid testi pozitif çıkma olasılığının iki doz aşı olanlara kıyasla yarı yarıya daha az olduğunu belirtti.

Diğer bir veride ise hiç aşı olmamış kişilerin üçüncü doz aşı olanlara kıyasla corona virüs testlerinin beş kat daha fazla pozitif çıktığı aktarıldı.

6 Kasım'da sona eren iki haftalık araştırma sonucunda, aşılarını en az 14 gün önce yaptıranların aşılanmamış bireylere göre Covid testinin pozitif olma olasılığının yüzde 80 daha az olduğu bulundu.

ENFEKSİYON RİSKİNİ EN FAZLA NELER ARTIRIYOR?

Bu veriler ile birlikte Ulusal İstatistik Ofisi corona virüs riskini en fazla artıran durumları vurguladı.

ONS, enfeksiyon riskini artıran faktörlerin “çocukla yaşamak, ev dışında sık sık sosyalleşmek, eğitim sektöründe çalışmak ve ikiden fazla kişinin yaşadığı bir evde yaşamak” olduğunun altını çizdi.

Veriler ile ilgili Covid-19 Enfeksiyon araştırmasında yer alan kıdemli istatistikçi Dr Rhiannon Yapp, “En son sonuçlarımızın, bir destek aşısı olan kişilerin, 90 günden daha uzun bir süre önce iki doz aşıyı olmuş olanlara göre Covid-19 testlerinin pozitif çıkma olasılığının daha düşük olduğunu göstermesi cesaret verici” diye konuştu.

Yapp, “16 yaşın altındaki biriyle yaşayan veya eğitim sektöründe çalışan kişilerin pozitif test etme olasılığı daha yüksekti” derken, “Bunlar muhtemelen son birkaç hafta içinde okul çağındaki çocuklar arasında görülen yüksek enfeksiyon seviyeleriyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de Imperial College London tarafından yapılan bir araştırmada ise, üçüncü doz güçlendirici corona virüs aşısının iki doz aşıya kıyasla enfeksiyon riskini üçte iki oranında azalttığı açıklandı.

19 Ekim ile 5 Kasım arasında 100 binden fazla kişiyi rastgele seçerek yapılan üçüncü doz aşının bağışıklığı önemli ölçüde artırdığını tespit edildi.

Araştırmada, üçüncü doz aşı olan 8 bin 300'den fazla kişiden sadece 30'unun (yüzde 0,36) iki hafta içerisinde enfekte olduğu belirtilirken bu dönemde iki doz aşı olan 68 bin kişiden 700’ünün (yüzde 1.03) corona virüs tespitinin pozitif çıktığı vurgulandı.

Imperial College London araştırmacıları, yaş ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmalarının ardından çıkan sonuçların enfeksiyon olasılığının üçte iki oranında azaldığı anlamına geldiğini belirtti.

Çalışmayı yöneten epidemiyolog Profesör Paul Elliot, bulguların önemli olduğunu çünkü güçlendiricilerin 'oldukça etkili' olduğunu gösterdiğini söyledi.