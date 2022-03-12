Merhaba değerli okur severler bugün sizlere kulakta Üçüncü pencere sendromu olarak da isimlendirilen iç kulak patolojisi hakkında bilgi vereceğim.

Üçüncü pencere sendromu (Superior kanal dehisansı), iç kulağın üst kısmında yarım daire kanalları adı verilen ve başın dönüşlerini algılayan üç hassas, sıvı dolu halka bulunur. Çok nadir durumlarda, en üstteki yarım daire kanalı kanalda oluşan açıklıktır. Bu oluşan açıklık işitme ve denge ile ilgili sorunlara neden olur. Genel popülasyonun yaklaşık %1 ila 2'sinin üçüncü pencere sendromuna sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Peki bu kanalın açılmasına ne sebep olur?

Kanal ayrılması, iç kulağın yarım daire kanallarından birini kaplayan kemikteki bir açıklığı (ayrılma) ifade eder. En sık kulağın üst yarım daire kanalında görülür. Ayrıca, kısmen doğuştan olabilir (doğumdan itibaren mevcuttur) ve iç kulağın gelişimi sırasında meydana gelmiş olabilir. Doğumdan ayrı olarak aşağıdaki durumlardan dolayı oluşabilir.

Kafa travması

Orta fossa basıncı

Kendini zorlayarak ağırlık kaldırma

Ani intrakraniyal basınç değişikliği

Şiddetli valsalva manevrası

Oluşan durumların dolayısıyla bazı belirtilerde gözlenmektedir. Superior semisirküler kanal dehissansı, işitme kaybına ve aralıklı veya sürekli denge sorunlarına neden olabilir. Ses titreşimleri, iç kulağın normalde kapalı olan sisteminden kaçar ve üst kanaldaki dönüşü algılayan tüy hücrelerini harekete geçirir. Yüksek bir gürültü oluştuğunda, ortamın yuvarlandığı veya aşağı yukarı sallandığı hissine neden olabilir. Öksürme veya hapşırma aynı fenomene neden olabilir. Sendromun bir başka rahatsız edici semptomu otofonidir ("kendini duyma"). Sendromlu insanlar konuştuğunda, seslerini vücudun içinden ve dışından aynı anda duyar gibi hisseder.

Bu durumlarda tanı koyabilmek için öncelikle kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerekmektedir. Kulak burun boğaz doktoru hastanın yaşadığı semptomları daha iyi anlaması için kapsamlı bir vaka geçmişi bilgisi alacaktır. Bilgiler alındıktan sonra teşhis konulabilmesi için birkaç test istenir. Bu testler, her frekanstaki işitme eşiklerini görebilmek için odyometre testi, oluşan denge kaybı hisleri için vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (VEMP) testi isteyebilir. VEMP ağrısız bir testtir. İlk olarak, elektrotlar hastanın boynunun bir tarafının derisine veya göz çevresine bantlanır. Daha sonra ses bir kulağa verilir ve tepki boyun veya göz kaslarından ölçülür. Anatomik olarak yapıyı kontrol etmek için ise temporal kemiğin bir rotgen taramasını ister.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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