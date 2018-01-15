Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!

Büyük bir Amerikan havayolunda görevli olan uçuş görevlisinin yaptığı açıklama, uçak yolculuğu yapanları dehşete düşürdü.

Daily News'un haberine göre; ismi açıklanmayan bir kişi, "Uçaklarda kahve içmeyin. Tuvalet sisteminden geçen su ile aynı" dedi.

Uçuş görevlisi, "Son zamanlarda suda koli basiline yönelik bir test yapıldı ve testi geçemedi. Ardından bakım yapıldı. Siz sıcak su veya çaydan kaçının. Şişelenmiş su tüketebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Yolcuların uçakta çay veya kahve içmemesine yönelik yapılan uyarıyla ilgili Amerika Havayolları Endüstri Grubu sözcüsü Alison McAfee, açıklama yaptı.

McAfee, bu açıklamayı yapan kişinin bu ifadeyle konuşmasının yanlış olduğunu söyledi.

Sözcü Alison McAfee, "Bununla birlikte, yolcularımız ile mürettebatımızın güvenliği havayollarının ana odak noktasıdır. Buna temiz içme suyunun sağlanması da dahil" açıklamasında bulundu.

McAfee, son olarak, su sistemlerinin düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve temiz içme suyunun mevcut olduğunu sözlerine ekledi.