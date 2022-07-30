Uçuşan Cisimler ve Noktalar

Merhaba sevgili okurlar,

Ben doktor İbrahim Azimli ve bugünkü yazımda sizlere uçuşan çisimler ve noktaları anlatacağım.

Birçok kişinin görme alanında gördüğü hareketli küçük noktacıklara yüzen cisim denir. Sıklıkla duvar ya da gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken görülür.

Yüzen cisimler vitre içindeki küçük jel kümeleridir. Gözün önünde gibi görünseler de aslında gözün içindeki sıvıda yüzmekte olup retina tarafından gölge olarak görülür.

Gözün içini dolduran vitreus jeli bazen retinayı çeker. Bu çekme gerçekte bir ışık olmadığı halde ışık çakmaları ya da ışık çizgileri görmeye sebep olur. Işık çakmaları aynı şimşek çakmalarına benzer. Vitreus jelinin retinayı çektiği zamanlarda gerçekleşir.

Eğer çok sayıda olursa ya da belli bir zaman içinde daha kötüleşirse, göz doktoru tarafından retinayı ve vitreyi dikkatlice incelenmesi gerekir.

İnsanlar orta yaşa geldiğinde yüzen noktalar daha yaygınlaşır. Yaşlandıkça vitre jeli gözün içinde yoğunlaşmaya, büzüşmeye veya kümelenmeye başlar. Vitre jeli gözün arka duvarından ayrılarak vitre dekolmanı başlangıcına sebep olur. Bu yüzen noktaların yaygın sebebidir.

Miyoplarda, katarakt ameliyatı olmuşlarda, gözü için lazer tedavisi görmüş kişilerde, göz içi iltihaplanması olanlarda arka vitre dekolmanına sık rastlanır.

Yaşlandıkça ışık çakmaları sık yaşanır. Bu patlamalar haftalar ya da aylarca görünüp kaybolabilir. Eğer gözünüzde ani ışık patlamaları olursa retinanız yırtılmadan göz doktoruna muayene olmakta büyük fayda vardır.

Yüzen noktalar, benekler, bulutlar, noktalar, halkalar, çizgiler ya da örümcek ağı gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu noktalar sıklıkla gökyüzü ya da duvar gibi düz bir arka zemine bakarken görülür. Göz jelindeki küme ya da kitleler gözün arkasında görmeyi sağlayan retinada gölgelenmeler yapar.

Işık çakmaları ışık patlamalarına ya da şimşek çakmasına benzer. Haftalar boyunca kaybolup tekrar görülür ve yaşlanmayla birlikte daha sık gerçekleşir.

Bazı kişiler her iki gözde 10 ile 20 dakika süren ışık çakışmalar yaşar. Bu tip patlamalara genellikle beyin damarlarındaki bir tür spazm sonucu oluşan migren sebep olur.

Göz bebekleri büyültüldüğünde muayene olan kişiye yardımcı olacak birisine ihtiyaç duyulabilir.

Yüzen noktalar ciddi bir problem olan retina yırtığının bir belirtisi olabilir. Eğer retina yırtığı tedavi edilmezse, retina gözün arkasından dekole olabilir. Dekole olmuş retinanın tek tedavisi cerrahi müdahaledir.

Rengi açılan ya da zamanla daha az tedirgin eden diğer yüzen noktalar zararsızdır, tedavi gerektirmez. Yüzen noktaların ortadan kaldırılmasında neredeyse hiç cerrahi müdahale gerekmez.

Geçmiş yıllarda aralarda yüzen noktalar gördüyseniz ve son zamanlarda yenilerini fark ettiyseniz bir göz doktoruna muayene olmanız gerekir.