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Uğur Şahin'den kanser aşısı müjdesi!

Covid-19 pandemisine karşı başarılı bir mRNA aşısı geliştirerek, tüm dünyanın pandemiye karşı mücadelesinde ilerlemesini sağlayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kansere karşı da başarılı oldu. Kanser aşısının ilk klinik denelerinin sonuçlarını paylaşan Şahin, yumurtalık ve testis kanseri vakalarında, ölümcül hastalığa neden olan katı tümörlerde küçülme yaşandığını açıkladı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:00
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Uğur Şahin'den kanser aşısı müjdesi!
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Corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlayan mRNA aşılarının farklı hastalıkların tedavisinde kullanılması hedefleniyor. BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, ABD’li Pfizer aracılığıyla Covid-19 aşısını tüm dünyaya sunmalarının ardından şimdi de kansere karşı harekete geçti.

YENİ HEDEF KATI TÜMÖRLER

Şirketin kurucularından Uğur Şahin, RNA teknolojisini kan kanserlerine karşı geliştirdiği CAR T-hücre tedavisi ile birleştirerek bu kez katı tümörleri hedef alarak bir ilke imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.

CAR-T tedavisi, hastalardan  T-hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin alınmasını, ardından bu hücreleri, genetik olarak kanseri hedef alacak şekilde değiştirmeyi içeriyor. Sonrasında geliştirilen bu T hücreleri hastaya enjekte ediliyor. 

“GELECEĞE İNANIYORUZ”

Kanser İmmünoterapi Derneği toplantıları için ABD'nin  Washington kentine gelen Uğur Şahin, “CAR-T hücre tedavileri katı hücrelerde B hücreli tümörlere göre çok daha zor. Bu nedenle, CAR-T hücrelerinin katı tümörlerde çalıştığına dair henüz önemli bir kanıt yoktur. Ancak doğru hedef ve aşı kombinasyonunun bu sınırlamanın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz” dedi.

Bununla birlikte Şahin, “Aşı ile Claudin-6 proteinini bu sürece dahil edip T-hücrelerinin tümörlerle daha etkili savaşmasını sağlıyoruz. Yumurtalık kanseri veya testis kanseri olan hastaların tedavisiyle ilgili erken aşama çalışmamızda bazı hastalarda tümörlerinin küçüldüğü klinik faaliyetler gördük" dedi.

Şahin, ayrıca henüz deneme aşamasında olan kanser aşısının CAR-T hücre tedavilerinde görülen yan etkileri de önleyebileceğini söyledi.  Bu tedavi, sitokin  sendromu adı verilen şiddetli iltihaplanmaya ve beyin şişmesine neden olabiliyor. Ancak, BioNTech'in tedavisinde hedeflenen Claudin-6 proteininin sağlıklı hücrelerde bulunmaması bu riski oldukça azaltıyor.

Bu deneylerin henüz doz yükseltme aşamasında olduğunu sözlerine ekleyen bilim insanı, "Birkaç hastaya yüz milyona yakın T hücresi enjekte ettik ve güvenli görünüyor. Sitokin fırtınası gibi bir durum yaşamadık. Tedavi oldukça iyi tolere edildi” dedi. 

KANSERİN HANGİ AŞAMASINDA KULLANILACAK?

HANGİ AŞAMAYI ETKİLEYECEK?
Öte yandan, Şahin, bu aşının kanserin hangi evresinde etkili olacağını da açıkladı.

"Şimdiye kadar sadece ağır hasta olan ve başka tedavi seçeneği olmayan hastalar üzerinde klinik denmelerimizi gerçekleştirdik. Bu hastalar, üç ila dört kez kemoterapi görmüş gerçekten geç evre kanser hastalarıydı. Verileri incelemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TEDAVİ NE KADAR SÜRECEK?

Son olarak Şahin, sadece tümörlerin küçülmesine değil, bu küçülmenin devam etmesine bağlı olarak tedavinin piyasaya sürülmesinin genellikle üç ile dört yıl süreceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
KanserUğur ŞahinKanser Aşısı
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