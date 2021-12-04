Uğur Şahin'den Omicron açıklaması

ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte corona virüse kaşı mRNA aşısını geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta konuştu.

Uğur Şahin, Omicron varyantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını dile getiren Şahin, "Öne çıkan soru buna ne zaman ihtiyacımız olacağı. Var olan aşımızı Omicron varyantına hızlı bir şekilde uyarlamak için yeterli vakte sahibiz" dedi.

Yeni varyantla ilgili gelmesi beklenen çok sayıda veri olduğunu kaydeden Şahin, "Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Uyarlanmış aşı gelecek yıla hazır olabilir" diye konuştu.

Uğur Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok sayıda mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyoruz. Aşılanmış insanları ve daha önce Covid geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.

Aşılı insanların ciddi hastalığa karşı korunabileceği de açık değil. Ancak, aşılı insanların ciddi hastalıktan korunacağını umuyoruz. Ancak, aşılanmamış insanlar daha ciddi bir hastalıkla karşılaşabilir. Yeni varyant beklediğimden erken ortaya çıktı, gelecek yıldan önce bulun olmasını beklemiyordum. Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekkliyoruz.

Şundan eminiz ki, güçlendirici doz aşan kişiler ciddi hastalığa karşı korunacaklar. Bunu birkaç hafta içinde öğreneceğiz. En önemli gerçek şu ki, aşımız tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde.

"YOKSUL ÜLKERE AŞI DAĞITIMINI HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Birkaç hafta önce Senegal'deydik. Ortak olduğumuz şirketlerle aşının yoksul ülkelere dağıtımı hakkında konuştuk. Yoksul ülkelerde dağıtımı kolaylaştıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 2022'ye buralardaki üretim tesislerimizin inşasını bitirmeyi hedefliyoruz.

Yeni teknolojiler ile bu ülkelerdeki aşı dağıtımını hızlandıracağımızdan eminiz. Corona virüs aşısının patentini paylaşmakla ilgili bir sıkıntım yok. Kişisel olarak, çözümler arıyorum. İnsanlarını eğtiyoruz. mRNA aşısını geliştirmek için 10 yıldır çalışıyoruz. Üretimizin en yüksek kalitede olması için 50 bin tane adımdan geçiyor. ABD ve Avrupa'daki deneyimli ortaklarımız bunun için çalışıyor. Bu yılın sonuna kadar bir milyar doz aşıyı , gelecek yıl ise bir milyar dozu daha gelişmekte olan ülkelere göndermeyi planlıyoruz."

Özlem Türeci'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Yoksul ülkelere ve kırsal alanlara aşı göndermek bizim en büyük hedeflerimizden biri. Yoksul ve gelişmekte olan ülkere özel çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Çözüm çabalarımız, uçakları ve drone'ları içeriyor. Çabalarımıza herkes katılabilir.

ÖZLEM TÜRECİ'DEN KANSER AŞISI AÇIKLAMASI

Covid-19'un yanı sıra kanser de dünyayı etkisine alan bir pandemi. Potansiyel kanser aşımız üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz."