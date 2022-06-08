Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kanser aşısının ilk sonuçları başarılı

Dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen kanser aşısının ilk sonuçları ortaya çıktı. Pankreas kanseri üzerinde yapılan çalışmada, mRNA teknolojisine sahip kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi. On altı hasta üzerinde yapılan çalışmada, hastaların yarısı kanseri tamamen yenerken, dokuz doz aşıya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 14:26
156 Okunma
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kanser aşısının ilk sonuçları başarılı
banner48

Corona virüs ile mücadele kapsamında dünyada onaylanan ve mRNA teknolojisiyle geliştirilen ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen kanser aşısının birinci aşama sonuçları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık konferansında sunulan kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi.

BioNTech’in kurucuları, pankreas kanseri hastaları için her hasta için özel hazırlanan aşı ile ilgili New York'taki doktorlarla bir araya geldi.

Türünün ilk örneği olan klinik çalışmasının birinci aşama sonuçlarında elde edilen bulgularda tedavisi zor diğer kanserler için yeni bir tedavi çağının habercisi olduğunun umulduğu aktarıldı.

Pankreas kanserinin ölümcül tümörler içerdiği belirtilen çalışmada, hastalığa yakalananların sadece dörtte birinin bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalabildiğinin altı çizilirken, araştırmacılar, elde edilen son bulguların teknolojinin diğer kanserlerde kullanılmasının önünü açabileceğini söyledi.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, “Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor” derken, “Bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi düşündüren erken sonuçlardan çok heyecanlıyız” diye konuştu.

18 AY SONRA KANSER SONA ERİYOR

Pankreas hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ameliyat için uygun olduğu aktarılan çalışmada, araştırmacılar, söz konusu hastaların tümörlerini analiz ederek çok sayıda bağışıklık hücrelerine özellikle de vücudu enfeksiyondan koruyan ve kanserle savaşmaya yardımcı olan T hücrelerine sahip olduklarını keşfettiler.

Corona virüs aşısında da kullanılan mRNA teknolojisi ile geliştirilen kanser aşısında on altı hasta, pankreas kanseri ameliyatından dokuz hafta sonra dokuz aşı dozunun ilkini aldı ve bunların yarısı önemli bir bağışıklık tepkisi üretti.

18 ayda, sekiz hastanın tümü kanseri yenerken, aşı tarafından aktive edilen T hücrelerinin kanserin tekrarını durdurduğu aktarıldı.

Aşıya yanıt vermeyen sekiz hastadan altısı, kanserleri bir yıl sonra nüksederken araştırmacılar hala grubun yarısının neden yanıt vermediğini araştırıyorlar.

DOKUZ DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR

BioNTech'in kurucu ortağı Türeci, çalışma ile ilgili pankreas kanseri hastalarının sadece yüzde beşinin tedaviye yanıt verdiğini söylerken "Kanser aşılamasında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız ve bu tür tedavi edilmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz" dedi.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran ise hastaların dokuz doz aşıya ihtiyaç duyduğunu, çünkü corona virüs gibi bir patojenin aksine kanserin “vücudun bir parçası” olduğunu söyledi.

İngiltere Pankreas Kanseri Araştırma Başkanı Dr Chris MacDonald ise çalışma ile ilgili aşının “en ölümcül ve yaygın kansere karşı hayati yeni bir silah” olabileceğini söyledi.

MacDonald, "Bu kadar uzun süredir yeterince tedavi verilmeyen bir kanserde bu ilerlemeyi görmek gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte kötü ruh haline neden olan sağlık sorunları
İşte kötü ruh haline neden olan sağlık sorunları
Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti
Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti
İşte poşet çayın etkileri
İşte poşet çayın etkileri










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim