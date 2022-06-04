Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak

Ülke genelinde tarama gerçekleştiriliyor

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama gerçekleştiriyor

04 Haziran 2022 Cumartesi 12:33
239 Okunma
Ülke genelinde tarama gerçekleştiriliyor

Sağlık politikaları oluşturulmasında ülkenin sağlık istatistikleri elzemdir. Bu doğrultuda sağlıkla ilgili istatistik verileri toplamak amacıyla ülke genelinde  bakanlığa bağlı 16 sağlık merkezi ve 4 hastanede böbrek hastaları, hipertansiyon ve diyabet tarama programı başlatılacaktır. 

Bu anlamda hastane ve sağlık merkezlerinde sorumlu hekim ve hemşirelere eğitim toplantısı düzenlenerek uygulamayla ilgili bilgiler verildi. 
Tarama programının üç ay içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, ilk etapta Lefkoşa merkezlerinde, ilerleyen günlerde ise diğer merkezlerde uygulanacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜŞÜK AYAK RİSKİ !!
DÜŞÜK AYAK RİSKİ !!
YEME FARKINDALIĞI (MINDFUL EATING) NEDİR?
YEME FARKINDALIĞI (MINDFUL EATING) NEDİR?
Konjonktivit
Konjonktivit










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim