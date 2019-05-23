Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor

Üreme sisteminde ciddi hasara neden olabilir!

Hem kadın hem de erkeklerde genital enfeksiyonlara sebep olan, gençlerde, özellikle genç kadınlarda daha yaygın olarak görülen Klamidya ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Klamidya nedir? Klamidya belirtileri, nedenleri ve tedavisi...

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:14
Üreme sisteminde ciddi hasara neden olabilir!
banner44

Güçlü ve kötü kokulu anormal vajinal akıntı, idrar yaparken yanma hissi, rektal ağrı ve kanama gibi belirtileri olan klamidya, bir kadının üreme sistemine ciddi, kalıcı hasara neden olabilir. Bu, daha sonra hamile kalmasını zorlaştırabilir veya imkansızlaştırabilir. Chlamydia ayrıca ölümcül olarak ortaya çıkabilen ektopik bir gebeliğe de neden olabilir. Şimdi, Klamidya nedir? Klamidya belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

KLAMİDYA (CHLAMYDIA) NEDİR?

Chlamydia trachomatis adı verilen bakterinin sebep olduğu, cinsel yolla bulaşan (STD) ve antibiyotik ilaçlarla kolayca tedavi edilebilen bir bakteriyel enfeksiyondur. En yaygın görülen STD’lerden biridir ve klamidya hastalarının çoğu herhangi bir belirti göstermez.

KLAMİDYA NASIL BULAŞIR?

Enfeksiyonu olan biriyle cinsel ilişki sırasında klamidya alabilirsiniz. Bir kadın doğum sırasında bebeğine klamidya geçirebilir. Eğer klamidya geçirdiyseniz ve geçmişte tedavi gördüyseniz, ona sahip olan biriyle korunmasız seks yaptıysanız, tekrar enfekte olabilirsiniz.

KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Klamidya hastalarının çoğu semptom göstermese de, enfeksiyondan sonra 5 ila 10 gün sonra belirti ve semptomlar görünmeye başlayabilir.

banner41
Kadınlarda belirtiler şunları içerir:

– Güçlü ve kötü kokulu anormal vajinal akıntı
– İdrar yaparken yanma hissi (disüri)
– Sık idrara çıkma (pollaküri)
– İlişki sırasında ağrı (disparunia)
– Vajinada veya anüs etrafında şişlik

Enfeksiyon yayılırsa, karın ağrısı, adet dönemleri arasında kanama, bulantı veya ateş gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Erkeklerde belirtileri şunları içerir:

– Peniste akıntı
– İdrar yaparken yanma hissi
– Penisin ağzının etrafında yanma veya kaşıntı
– Testislerden birinde veya her ikisinde ağrı ve şişlik (bu daha az yaygın)

Klamidya rektumu enfekte ederse (erkeklerde veya kadınlarda), rektal ağrı, akıntı ve / veya kanamaya neden olabilir.

KLAMİDYA TEDAVİSİ

Klamidya tedavisi çok önemlidir, çünkü tedavi edilmezse, kısırlık ve ektopik hamilelik dahil olmak üzere uzun süreli sağlık sonuçlarına neden olabilir. Antibiyotikler, hastanın doktorun talimatlarını dikkatli şekilde takip etmesi durumunda klamidya tedavisinde etkilidir. Klamidya tedavisinde en çok tetrasiklin ve doksisiklin grubu antibiotikler tercih edilmektedir.

Risk faktörlerine bağlı olarak tedaviden 3 ila 4 ay sonra testi tekrarlamanız önerilebilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Üreme Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğerleri etkiliyor ve ölümlere neden oluyor!
Akciğerleri etkiliyor ve ölümlere neden oluyor!
Bilim Onayladı: Köpekler Kötü İnsanları Tanıyabiliyor
Bilim Onayladı: Köpekler Kötü İnsanları Tanıyabiliyor
‘Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir’
‘Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim