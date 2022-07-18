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Üstel: İnsanlarımızın sağlığı önceliklidir

Başbakan Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:27
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Üstel: İnsanlarımızın sağlığı önceliklidir
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Başbakan Üstel’e, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan eşlik etti

 Başbakan Ünal Üstel, burada yapılan toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı, hekimler ve personel ile Covid 19 ile ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

 Üstel, “İnsanlarımızın sağlığı önceliklidir” ifadelerini kullandı, ikinci önemli konu olarak nitelediği ekonomiyi düzeltmek için de çalıştıklarını kaydetti. 

 Sağlık ve ekonomiye çok önem verdiklerini belirten Üstel, dünyada da ekonomide sıkıntılar yaşandığına işaret etti, ekip arkadaşlarıyla bunu dengelemek için çalıştıklarını anlattı. 

 Bugün de Sağlık Bakanı ve ekibinin çalışmalarını incelediklerini, sorunları dinlediklerini ve hızlı bir şekilde sorunlara çözüm bulmak için değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Üstel, üç yıldır süren covid vakalarına bugün baktıklarında ise, yatan çok sayıda hasta olmadığını söyledi.

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