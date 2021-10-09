Uygunsuz sırt çantası kullanımı okul çağındaki çocuklarda sırt ve bel ağrılarına neden oluyor…

Merhaba sevgili okurlar.. Bu hafta ki yazımda okul çağındaki çocukların uygunsuz sırt çantası kullanımlarının neden olduğu omurga sorunlardan bahsederek, önlemek adına dikkat etmemiz gereken unsurlara değineceğim.

Okul çağı çocuklarında, uygunsuz sırt çantası kullanımı , omurgaya ve kaslara yük bindirmekte ve bununla birlikte kas gerginliğine ve kötü postüre(duruşa) neden olmaktadır. Bu durumda çocuğun postürünü olumsuz yönde etkileyerek sırt ve bel ağrılarına neden olmaktadır.

Bu nedenle, hem anne ve babalara hemde okul çağındaki çocuklara uygun sırt çantası seçimi ve taşınması konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir.

Yapılan araştırmalara bakıldığında, okul çağındaki çocukların %70’inde sırt ve bel ağrısı görülmektedir. Özellikle genç yaşlarda bel ağrısı çekenlerin ileri yaşlarda da bel ağrısı görülme riskinin arttığı belirlenmiştir.

Ağır okul çantaları taşımak ve bunları özellikle de tek omuzda taşımak gelişme çağındaki çocuklarımızda bel ve omurga asimetrilerine yol açabilmektedir. En sık karşılaşılan rahatsızlık da Lordosis'dir. (omurganın alt/bel kısmının ileri doğru çıkmasıdır.)

Peki, çocuklarımız sırt çantalarını nasıl doğru taşırlar? Dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir?

Kötü duruş, bilgisayar karşısında uzun süre ve yanlış oturma, okul sıralarının uygun olmaması gibi bu yaş grubunu tehdit eden başka faktörler de olmakla birlikte sırt çantasının toplam ağırlığının çocuğun ağırlığının % 10-15’ini geçmemesi gerekmektedir.

Taşıdığı malzemeler bu ağırlığın üzerinde ise mutlaka okul yönetimi ile konuşularak azaltılması yoluna gidilmelidir.

Çanta,dikkatlice kaldırılıp iki omuza birden dengeli biçimde asılmalı ve her iki omuzda askıların uzunlukları eşit biçimde taşınmalıdır.

Askıların sıkı olması, sırta oturması ve çantanın kalçaya doğru sarkmaması önemlidir.

Belden yukarıda, sırta tam oturan şekilde, göğüs hizasında duran bir çanta en doğru pozisyonunda demektir.

Çanta içindeki malzemeler de, düz ve ağır materyaller arka gözde ve sırta yakın yerde, yuvarlak, yumrulu, çıkıntısı olan materyaller ise ön göze yerleştirilmelidir.

Çantayı taşıma süresi de önemli bir etken olması dolayısıyla özellikle ilkokul çocuklarında mümkünse tekerlekli ve çekçekli sırt çantaları tercih edilmelidir.

Ayrıca çocuğun çantayı yerden alırken öne eğilmeden dizlerini kullanarak kaldırması gösterilmelidir.

Ailelerin çocuklarına egzersiz yapmalarına yönelik teşvikte bulunması ve omurga kaslarının güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Sırt veya bel ağrısından yakınmaları halinde veya ailenin çocuğun omurgasında eğrilikten ve duruş bozukluğundan şüphelendiğinde mutlaka hekime görünmeleri konusunda titiz davranmaları gereklidir.

Sağlıklı bir gelişim ve ağrısız bir omurga için çocukların mutlaka düzenli spor yapmaları teşvik edilmeli ve , gerek okulda gerekse bilgisayar karşısında öne doğru eğilerek uzun süre oturmasının duruş bozukluklarına ve buna bağlı ağrılara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Aktif ve Sağlıkla kalın…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel