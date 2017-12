İranlı bilim insanları, uyku bozukluğu olan insanlarda D vitamini seviyelerinin düşük olduğunu ve yapılan takviyelerle uykunun yeniden düzene konulabileceğini söyledi.

Medimagazin'in haberine göre, Nutritional Neuroscience’de “The effect of vitamin D supplement on the score and quality of sleep in 20–50 year-old people with sleep disorders compared with control group” başlığıyla yayımlanan çalışmada İranlı araştırmacılar, 20 ile 50 yaş arasında uyku bozukluğuna sahip 89 kişiyi değerlendirdi. İki gruba ayrılan katılımcılardan bir kısmı plasebo olurken diğer bir kısma günde 3 öğünle birlikte D vitamini takviyesi verildi. Deneyden önce ve sonra katılımcılara uyku düzenleri, beslenme şekilleri, güneşe ne kadar maruz kaldıkları ve diğer sağlık durumları soruldu. Elde edilen verileri farklı yöntemlerle analiz eden bilim insanları, çalışma sonucunda D vitamini takviyesi alan bireylerin uyku düzenlerinin plasebo grubuna göre çok daha iyi olduğunu gördü.

NEDEN SADECE GÜNEŞ IŞIĞI YETERLİ DEĞİL?

Uyku bozukluğu olan bireylerde tedavi olarak D vitamini kullanılabileceğini ifade eden araştırmacılar, alınan D vitaminin bir miktar tuzla birlikte tüketilmesini tavsiye etti. Bilim insanlarına göre sadece güneşe maruz kalmak, vücutta D vitamininin artması için yeterli değil. Aynı zamanda hormonal sistemin doğru çalışması ve uygun hidrasyon ortamının sağlanması gerekiyor.

Cildimizin D vitamini üretebilmesi için sıvı kaybının giderilmesine ihtiyaç var, ama bu sadece su içerek olmuyor. Çünkü su, tek başına içildiğinde idrarla birlikte atılıyor. Ancak mukus iç katmanlarında çözünen tuzlar sayesinde, kana karışan tuz suyun da hücresel seviyeye taşınmasına yardımcı oluyor. Hücresel seviyeye taşınan suyla da D vitamini üretiliyor.