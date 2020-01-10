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Uykusuzluk sorunu olan genç erkekler dikkat!

Uyku bozukluklarının çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabileceği biliniyor. İsveç kaynaklı bir araştırma ise genç erkekleri işaret ediyor. Buna göre uyku bozukluğu olan genç erkeklerde bunamanın en çok görülen şekli olan Alzheimer riski artabiliyor.

10 Ocak 2020 Cuma 15:29
Uykusuzluk sorunu olan genç erkekler dikkat!

Bilim insanları, uyku bozuklukları ve düzensiz uykunun genç erkeklerin kanında Alzheimer hastalığına bağlı protein seviyesini artırabileceğini tespit etti.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesinden araştırmacılar, yaş ortalaması 22 olan 15 erkeğin uyumadan önce ve uyuduktan sonra kanlarındaki tau protein seviyelerini ölçtü.

Uykusuz geçen gecenin ardından erkeklerin tau protein seviyelerinde yaklaşık yüzde 17 artış görülürken, uykusunu alanlarda bu oran yüzde 2 tespit edildi.

Araştırmacılardan Jonathan Cedernaes, araştırmanın küçük çaplı olduğunu, kadınlar için de aynı durumun geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

"Araştırma, genç bireylerin de uykularına dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor" diyen Cedernaes, bulguların, uyku bozuklukları ve düzensiz uykunun Alzheimer hastalığını tetiklediğini ortaya koyan delillere bir yenisini eklediğini söyledi.

Cedernaes, bulguların genç yaşta düzenli uyku alışkanlığının bu durumu önleyebildiğini savundu. 

Önceki araştırmalar, gece uykusunu alamamanın Alzheimer hastalığına neden olan zehirli amiloid beta proteini seviyesini arttırdığını ortaya koymuştu.

Araştırmanın sonuçları İngiliz bilim dergisi "New Scientist"de yayımlandı. 

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