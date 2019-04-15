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Uyuklamak, depresif ruh hali gibi belirtilerle kendini gösteriyor

Dışarısı ısınıyor, havada bir değişiklik var ve bahar yorgunluğu semptomlarından en az birini gösteriyor olabilirsiniz. Şimdi Bahar yorgunluğu nasıl geçer? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenlere bir göz atalım...

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:45
Uyuklamak, depresif ruh hali gibi belirtilerle kendini gösteriyor
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Uyuklamak, vücutta çeşitli ağrılar ve depresif ruh hali gibi belirtilerle kendini hissettiren bahar yorgunluğu yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltıyor. Daha iyi hissetmek isteyenler için bahar yorgunluğu nasıl geçer? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?

İnsanlar güneş ışığındaki artıştan dolayı ilkbaharda gerçek bir enerji dalgalanması yaşıyorlar. Görünüşe göre gün ışığındaki değişiklik, uyku döngüsünü ve ruh hali değişikliklerini etkileyen bir hormon olan melatonin de dahil olmak üzere beyinlerimizin ürettiği hormon miktarlarındaki değişikliği tetikliyor. Isınan havalarla birlikte kişilerin büyük çoğunluğunda uyku bozuklukları, yorgunluk, sinirlilik, iştahsızlık ve eklem ağrıları gözlemleniyor.

Kişilerde konsantrasyon bozukluğuna yol açan bu durum okul veya iş hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Genellikle kişilerde görülen halsizlik ve isteksizlik olarak nitelendirilse de bazı kişilerde bu durum tam tersidir. Kimileri bahar yorgunluğunu tam anlamıyla yaşarken kimileri havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini daha enerjik, pozitif ve canlı hissederler.

Bahar yorgunluğu ABD’de ilk kez 1850’lerde ortaya çıktığında, bir sözlüğe göre “ilkbaharda ilk ani sıcaklık artışının neden olduğu kayıtsız his” olarak tanımlanıyordu. 20. yüzyılın başlarında ise bahar yorgunluğu, uydurma bir hastalık olarak kabul edildi.

Bahar yorgunluğu genellikle mevsimsel değişikliklere bağlansa da bu dönemlerde uzun süren yorgunluğun ciddiye alınması gerekiyor. Bazı dönemlerde yeterli besin alınmaması, vitamin ve mineral eksikliği, tiroit bezinin çalışma düzensizlikleri, tansiyon, kalp, enfeksiyon hastalıkları, sigaranın fazla kullanılması yorgunluk belirtilerini artıran etkenler.

BAHAR YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ

– Yorgunluk
– Uyku düzensizliği
– İştah azalması
– Kas krampları
– Eklem ağrıları
– Adet düzensizliği
– Sinirlilik

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– Depresyon

BAHAR YORGUNLUĞU NASIL GEÇER?

Bahar yorgunluğu ile etkili bir şekilde mücadele için yapmanız gerekenlerden bazıları şunlardır:

– Yemek öğünlerinde az porsiyon sık yemek prensibini uygulamaya çalışın. Vücut metabolizmanız bu şekilde daha hızlı çalışır.
– Hamur işleri ve ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Fındık, ceviz, kuru üzüm gibi yiyecekleri tercih edin.
– Vitamin ve mineral zengini sebze ve meyvelere ağırlık vermeye özen gösterin.Özellikle B ve C vitaminleri ile potasyum önemlidir. B ve C vitaminleri sebze ve meyvelerde; potasyum da domates, patates ve kayısıda bol miktarda bulunur. Bunun dışında magnezyum, bakır ve çinko gibi mineralleri de mutlaka dışarıdan alın.
– Günde en az 2 ila 3 litre su tüketmeye gayret edin. Yemek öncesi ve sonrası ve de yatmadan önce vücudunuzun su ihtiyacını azar azar içerek sağlayın.
– Uyku bahar yorgunluğundan kurtulmak için en etkili yollardan biridir. Rahat bir uyku için gündeli yaşamın bütün streslerinden uzaklaşın.
– Fiziksel aktiviteler, bol bol güneşlenmek yürüş ve spor yapmaya özen gösterin.
– Eğer alkol kullanıyorsanız azaltmaya gayret edin. Alkol bilinçaltı problemlerini ortaya çıkararak durumu içinden çıkılmaz bir hale sokabilir. Ayrıca kahve tüketininiş olabildiğince azaltın.
– Strese neden olabilecek sebepleri kafanızdan uzaklaştırmaya gayret edin. Güzel bir havada yapılacak çeşitli aktivitelerin kafanızı boşaltmaya faydası dokunacaktır. Her gün sabahları aç karnına en az 5 dakika yürüyüş yapmaya gayret edin.

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Anahtar Kelimeler:
UyuklamakDepresif Ruh Hali
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