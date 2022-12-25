Uyuz salgınına dikkat! Görülme sıklığı bir yılda 4 kat arttı

Esengül Aykaç - ÖZEL HABER

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Remzi Gardiyanoğlu, okullarda son dönemde yaygınlık gösteren uyuz salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuz salgının geçen yıla oranla bu yıl 4 kat arttığını söyleyen Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışma yaparak uyuz salgınına kökten çözüm bulmaları gerektiğini kaydetti.

Uyuz hastalığının belirtileri neler?

Uyuz salgını hakkında önemli bilgiler veren Gardiyanoğlu, “Uyuz bizim ülkemizde çocuklarda çok sık görülen bir rahatsızlık değildir. Uyuz enfeksiyon kaynağı ile bulaşan bildiğimiz bir cilt hastalığıydı. Ancak son bir yılda okullarda ve çevrede yaygın olmasıyla birlikte hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uyuz hastalığını görmeye başladık” dedi.

Gardiyanoğlu uyuzun belirtilerini şu şekilde sıraladı:

“Özellikle karın ve kasık bölgesinde kaşıntılar ile ortaya çıkan üzeri kabuklu cilt lezyonları meydana gelir. Bu kaşıntılar gece daha fazla oluyor”

Özellikle okullarda yaygın... Sağlık Bakanlığı ne yapıyor?

Uyuzun okullarda oldukça yaygın bir duruma geldiğini ifade eden Gardiyanoğlu, “Sağlık Bakanlığı bu konuda bir tedbir alacak mı? diye sordu. "Uyuzun ortaya çıkmamasında en büyük etken hijyen ve temizliktir" diyen Gardiyanaoğlu, "Sağlık Bakanlığı bu sorunun var olduğunu kabul edip önlem alması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın şu ana kadar herhangi bir önlem aldığını gözlemlemedim” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar bilinçlendirilmeli

Uyuzun ne olduğunu hakkında insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Kıyafetlerin iyi yıkanması ve yüksek ısıda ütülenmesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda aile tedavisinin daha uygun olacağını anlatmamız gerekiyor” dedi.

"Salgın daha fazla yayılmadan sorun kökünden çözülmeli"

Gardiyanoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ortak bir çalışma yapıp uyuz salgını daha fazla yayılmadan bu işin kökünden çözülmesi gerekiyor. Önlem alınmadığı takdirde uyuz salgını toplum içerisinde gittikçe yaygınlık gösterecek. Uyuz hijyenin kötü olduğu daha çok geri kalmış ülkelerde görülür. Bu yıl ne oldu da bizim temizliğimiz aşağıya düştü. Temizliğin düşmesinde etken olan durumlar okullardaki şartlar olabilir, üçüncü dünya ülkelerinden olan ülkemize gelen kişiler içerisinden de vakalarım var. Okullarda çocuklara temizlik kurallarını öğretmek geriyor."