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Uzman isim uyardı, bebeklerde ölüme yol açıyor

Halk arasında 'zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsü vakalarında son günlerde artış yaşanıyor. Bebeklerde ölüme yol açan hastalıkla ilgili konuşan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, hastalığın belirtilerinin grip ya da diş çıkarma ile karıştırıldığını ifade etti.

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:20
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Uzman isim uyardı, bebeklerde ölüme yol açıyor
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'Zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsü vakalarında son günlerde artış yaşanıyor. Çocuklarda görülen hastalığın belirtilerini kusma, ateş ve ishal olduğunu ifade eden Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, hastalığın ölüme neden olabileceğini ifade etti. Arslan hastalığın daha çok grip ya da diş çıkarma ile karıştırıldığının da altını çizdi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Halk arasında 'zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsünün belirtisi olan ishal vakalarının arttığını söyleyen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, 0 ile 5 arasındaki çocukların neredeyse tamamında görülen virüsün, erken tanı ile kolay tedavi edilebildiğini dile getirdi. Çocuklarda kusma, ateş ve ishal gibi belirtilerinin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Arslan, rota virüsünün çok kolay bulaşabildiğini ve sıvı kaybı oluşmasıyla da hayatı tehdit edebileceğini söyledi. Bebeklerin virüsü ağır geçirdiğini aktaran Dr. Arslan, "Virüs dışkıyla bulaşıp, bağırsağı enfekte ediyor. İshal başlamadan 48 saat önce dışkı yoluyla virüs atılmaya başlıyor. İshal başladıktan sonraysa 1 hafta-10 gün süreyle atılmaya devam ediyor. Dışkıyla bu virüs atıldığı süre zarfında sağlam kişileri temas yoluyla enfekte etmeye devam ediyor" dedi.

"BELİRTİLER GRİP İLE KARIŞTIRLABİLİR"

Çocuklarda görülen rota virüsünün belirtilerinin grip belirtilerine benzediğini belirten Dr. Arslan, "Diş çıkarma belirtileriyle de benzerlik gösterebiliyor. Anne ve babalar, çocuklarının ishal durumunu kontrol edip, ne kadar sıvı kaybettiğini gözlemlemeli. Bebeğin cildinde kuruluk, kusma, hızlı nefes alıp verme ve ateş gibi belirtileri takip etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

ÖLÜME YOL AÇIYOR

Rota virüsünün artışıyla birlikte 1 yaş altındaki bebeklerin yoğun bakım ihtiyacının arttığını söyleyen Dr. Arslan, "Bebeklerde sıvı kaybı nedeniyle organ yetmezliği özellikle böbrek yetmezliğine bağlı olarak da ölümler karşımıza çıkıyor. Rota virüsü, aşı ile önlenebilir bir hastalık. Ailelerin bu konuda bilgilenmesi, aşıların uygun dönemde yaptırılması en doğrusu. Rota virüsü aşılarımız, 2-3 aylık bebeklerde ağızdan damla şeklinde yapılıyor. Ciddi bir yan etkisi yoktur. Bağışıklık ve koruyuculuğu yüksek bir aşıdır. Ölüme neden olabilen basit bir ishalden korunmak aşıyla mümkün" dedi.

Kaynak: DHA

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