Uzmanı uyardı: Bu kış bol virüslü geçecek

Grip, nezle, soğuk algınlığı vakalarında artış bekleniyor. Koronavirüs tedbirleri başka enfeksiyon hastalıklarının da yayılmasını azaltmıştı. Uzmanlara göre, önlemler kaldırılınca, bu kış bol virüslü geçecek.

Yaklaşık 2 yıldır Kovid salgını ve önlemleri nedeniyle tüm dünyada neredeyse hiç görülmeyen influenza (grip), rinovirüs, adenovirüs, parainfluenza gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler bu yıl eskisinden daha hızlı ve mevsiminden de önce görülmeye başlandı.

Güney yarım kürede özellikle Avusturalya, grip sezonuna çok şiddetli bir giriş yaparken geçtiğimiz hafta İngiltere’de ülke vatandaşları bu kış beklenen virüs fırtınasına karşı uyarıldı.

ZOR KIŞ UYARISI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İngiliz vatandaşlarını kendilerini bekleyen 'zor kış' konusunda uyardı ve hem Covid-19 hem de gribin bu kış ölümcül tehdit olduğuna dair güçlü belirtiler olduğunu kaydetti.

''HIZLI BİR GİRİŞ OLABİLİR''



Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ''Grip açısından hızlı bir giriş olabilir. Çünkü bütün önlemler kaldırılmış durumda'' dedi.



Corona virüs vakalarında da yeni bir dalga bekleyen Yavuz, ''Dünyada yeni pik, Ekim-Kasım gibi bekleniyor. O yüzden 65 yaş üstündekiler, özellikle son aşılarının üzerinden 6 ay geçmiş olan kişiler hatırlatma dozunu yaptırmalı'' dedi.

''GRİP AŞISI OLUN''

Covid-19 öncesi hastanede asıl yoğunluk yaratan şikayet soğuk algınlığıydı. Profesör Yavuz, "grip aşısı olun" tavsiyesinde bulunarak kişisel önlemlerin de önemine değindi.



Yavuz, ''Grip aşısı da aynen Covid-19 aşısında olduğu gibi, hastalansa bile kişiyi ölümden ya da hastaneye yatış gerektiren ağır tablolardan koruyor. Özellikle el hijyenine dikkat edersek, yani ellerimizi sık sık yıkarsak ve yakın temaslardan kaçınırsak ya da kapalı ortamlarda maske takarsak; bunu da azaltma şansımız var'' dedi.