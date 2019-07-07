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Uzmanından uyarı: Dondurmayı kaşıkla tüketmeyin

07 Temmuz 2019 Pazar 12:28
Uzmanından uyarı: Dondurmayı kaşıkla tüketmeyin

Diş Hekimi Esin Murrja, dondurmanın fazla tüketildiğinde dişlere zarar verebileceği konusunda uyararak, "Çürük riskinin en aza inmesi için dondurmayı kaşıkla değil, yalayarak tüketin" dedi.

Yaz aylarının vazgeçilmezi, severek tüketilen dondurma aşırıya kaçıldığında zararlı olabiliyor. Şeker içeriği fazla olan dondurmanın dişleri çürütebileceği konusunda uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Esin Murrja, zararlı etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. Murrja, çürük riskinin en aza inmesi için dondurmanın kaşıkla ya da ısırılarak tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

"YÜKSEK ŞEKER İÇERİYOR"

Dondurmanın yüksek şeker içerdiğini belirten Esin Murrja, "Yaz aylarının vaz geçilmezi olan severek tükettiğimiz dondurmalar diğer süt ürünlerinde olduğu gibi özellikle çocuklar için iyi bir kalsiyum kaynağı olabilir. Aynı zamanda bol şeker ve koruyucu madde içermeleri nedeniyle diş çürüğüne de neden olabilmektedirler. 100 gramında 100 kalori bulunduran dondurma; yüksek glisemik (şeker) içeriği sebebiyle şeker hastaları ve diyet yapanlarda risk oluşturduğu gibi, sık tüketimi ve tüketim sonrası ağız hijyenine gerekli özenin gösterilmemesi sonucu özellikle çocuklarda çürük oluşumunda atışa neden olmaktadır. Ancak tüketimi esnasında ve sonrasında dikkat edilecek bazı unsurlar çocukları diş çürüğü oluşumuna karşı koruyabilir" diye konuştu.

"TÜKETİLDİKTEN YARIM SAAT SONRA DİŞLER FIRÇALANMALI"

Dondurmanın zararlı etkilerinden korunmak için gerekli yöntemleri açıklayan Murrja, "Hem üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açmaması hem de dondurmanın ağızda kalış süresini azaltıp çürük riskinin en aza indirgenmesi açısından dondurmanın kaşıkla değil de yalayarak yenmesi tüketim açısından uygun bir yöntemdir. Dondurma alırken şekersiz veya az şekerli olanlar tercih edilmeli ve tüketiminin ardından ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Oluşabilecek mineral kayıplarının tükürük vasıtasıyla yeniden mineralize olabilmesine fırsat vermesi açısından dişler en az yarım saat sonra fırçalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
DondurmaKaşıkTüketimDiş HekimiDişSağlıkHaberGündemKıbrısEsin Murrja
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