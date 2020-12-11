Uzmanlar açıkladı! Karaciğerdeki zehri atıyor!

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz.

Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindibitkisidir.

Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.

KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz.

Not: Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı...

"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur.

Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir.

Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir.

KARACİĞER İÇİN HEM ÜZÜM HEM DE ÇEKİRDEĞİ FAYDALI...

Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Vücudu toksinlerden arındırma gibi yaşamsal bir görevi olan karaciğerin de kendi kendini temizlemesi için üzümün mutlaka beslenme planında yer alması gerekir.

HİNDİBA KARACİĞER DOSTU

Hindiba yaprakları: karaciğer dostudur ve karaciğeri koruyucu etkisi vardır. Salata içinde ya da çayı yapılarak tüketilebilir. Vitamin yönünden zengin hindiba; sodyum, potasyum ve kalsiyum içerir.

Karaciğerde meydana gelebilecek problemler üzerinde etkilidir ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır. Ayrıca sindirimi de kolaylaştırır. Sağlıklı bir karaciğer ve karaciğer hastalıklarının önlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.

KARACİĞER FONKSİYONUNU İYİLEŞTİRİR

Karahindiba kökü karaciğeri koruması ile bilinir. Bu sadece karaciğer fonksiyonlarını optimize etmeye yardımcı olduğu için değil, aynı zamanda enflamatuvar problemleri önlediği ve safra akışını düzenlediği içindir.

Antioksidanları, dokularda tutulan toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dahası, yağlı karaciğer gibi rahatsızlıkları önler. Haftada en az 3 kez çay olarak tüketmek idealdir.

BRÜKSEL LAHANASI KARACİĞERİ TEMİZLİYOR

Karaciğerin temizlenmesi için etkili besinlerden biri Brüksel lahanasıdır. Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

BRÜKSEL LAHANASI KARACİĞERİ TEMİZLİYOR

Karaciğerin temizlenmesi için etkili besinlerden biri Brüksel lahanasıdır. Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Sülfür içeren bileşikler içeriği ile karaciğeri hasardan korurlar ve aşırı hormon ve toksinleri dışarı atma fonksiyonlarını desteklerler.