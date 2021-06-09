Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak

Uzmanlar corona virüs ve göz sağlığı ilişkisini değerlendirdi

Yeni tip corona virüsün, en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor. Fakat, dünya genelindeki göz doktorları, göz kuruluğu yaşayan hasta sayısında artış olduğunu belirtiyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 08:30
83 Okunma
Uzmanlar corona virüs ve göz sağlığı ilişkisini değerlendirdi

 Bilim insanlarına göre, Covid-19'un gözleri ederek kuruluğa yol açması mümkün, ancak evden çalışmayla birlikte sürekli ekrana bakmak ve maske takmak da bu duruma yol açan faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, göz kuruluğu ve diğer göz hastalıklarının Covid-19 ile ilişkisini değerlendirdi.

Çin’de Macau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan Mart 2021 tarihli bir araştırmaya göre, Covid-19’a yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde hafif hastalık gelişiyor. Hastaların yüzde beşi ise yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.

Covid-19’un en tipik semptomları arasında ise  öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor. Ancak, göz kuruluğu ve kırmızı göz gibi farklı semptomlar da bildiriliyor. Araştırmacılar, şimdi Covid-19’un semptomları hakkında pandeminin başlangıcından çok daha fazla şey biliyor ve birçok göz hastalığının Covid-19 ile bağlantılı olduğu kanıtlandı. 

GÖZ KURULUĞU BİR COVİD-19 BELİRTİSİ Mİ?

Bilim insanları, yeni tip corona virüsün neden olduğu COVID-19'un en yaygın semptomlarından biri olmadığını belirtti. Ancak araştırmacılar, kuru gözlerin Covid-19'lu kişilerde corona virüsü olmayanlara göre daha yaygın göründüğünü buldu.

8 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Kanada McMaster Üniversitesi ve İran’da yer alan Kerman Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından bu yılın başında yayınlanan bir araştırmada Covid-19’a yakalanan 8 bin 219 kişiden oluşan bir grup incelendi. Katılımcıların  yaklaşık 10'da 1'inde göz semptomları görüldü.  Göz kuruluğu veya gözde yabancı bir cisim olduğu hissi en sık görülen göz semptomuydu. 

Diğer taraftan, Covid-19’un neden göz kuruluğuna yol açtığı henüz net bir şekilde bilinmemesine rağmen birkaç teori bulunuyor.

Uzmanlar, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, vücuda  ACE2 adı verilen bir enzim aracılığıyla girdiğini belirterek, göz yüzeyini rkaplayan epitel hücrelerinde de  ACE2 tespit edildiğini söyledi.

Bazı araştırmacılar ise bağışıklık tepkisinden kaynaklanan iltihaplanmanın kuru gözlere katkıda bulunabileceğini söyledi. Yani, corona virüs gözleri çevreleyen hücrelere girererek göz yüzeyini nem döngüsünü bozabilir.
 

Öte yandan, pandemi sırasında maske takmak ve ekran karşısında daha fazla zaman geçirmenin de kuru gözlere neden olabileceği ifade edildi. 

COVİD-19 GÖZDE BAŞKA HANGİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR?

Son çalışmanın yazarları, aşağıdaki göz semptomlarının yaygın olarak rapor edildiğini buldu.

- Göz kuruluğu veya yabancı cisim hissi (yüzde 16)
- Kızarıklık (yüzde 13,3)
- Yırtılma (yüzde 12,8)
- Kaşıntı (yüzde 12,6)
- Göz ağrısı (yüzde 9,6)


Öte yandan, bilim insanları araştırmaya katılan 89 kişnini konjuktivit geliştiğini söyledi.Kırmızı göz olarak da bilinen hastalık gözün etrafındaki şeffaf dokunun iltihaplanması sonucunda oluşuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Göz SağlığıCorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya kullanımı, yeme bozukluğunda etkili mi?
Sosyal medya kullanımı, yeme bozukluğunda etkili mi?
Araştırma: İki doz aşı olan yetişkinlerin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 91 daha az
Araştırma: İki doz aşı olan yetişkinlerin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 91 daha az
Sağlıklı Beslenme ‘Takıntı’ Haline Dönüşmesin
Sağlıklı Beslenme ‘Takıntı’ Haline Dönüşmesin
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim