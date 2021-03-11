Uzmanlar uyardı: 2 doz olsak da maskeye devam

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), aşı yaptıranların artmasıyla birlikte maske ve sosyal temas kısıtlamalarında gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.

Texas Valisi Greg Abbott'ın geçen haftaki "ekonomik yıkıma" karşı tüm Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı ve eyaletin "yüzde yüz açılacağı" açıklamasının ardından bugün tüm kısıtlamalar sona erdi.

HENÜZ ÇOK ERKEN



Hürriyet gazetesinde görüşlerine yer verilen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, "Toplumda aşılanmışlık oranı belli bir eşik değerin üzerine çıktığında ya da sürü bağışıklığı denen durum sağlandığında enfeksiyonun toplum içerisindeki dolaşımı büyük ölçüde engellenmiş olacak. Tamamen maskesiz bir yaşamın mümkün olacağı o aşamaya dek, aşılanmış olsak da, maske dahil olmak üzere kişisel korunma tedbirlerinden vazgeçemeyiz. CDC’nin önerilerinin henüz ülkemizde bir değişiklik yapılmasına dayanak oluşturması söz konusu değil. Evet, normale dönmek için aşı olmamız şart ama belli bir düzeyin üzerine çıkmadığı sürece hemen normale dönülemiyor. Toplum bağışıklığı düzeyine ulaşıncaya kadar kişisel korunma tedbirlerini uygulamaya devam. Varyantları da unutmamak gerekiyor" dedi.

RİSK BİTENE KADAR



Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise, "İkinci doz aşıyı olmuş ve aradan 14 gün geçmiş aşılı bir kişi koronavirüslü bir hasta ile karşılaştığında, hastalık ona bulaşabilir. Onda ağır hastalık yapmasa da, o kişi hastalığı taşıyıp başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar, ki bu da toplumun yüzde 70’i demek, aşılanan kişilerin de maske takması gerekiyor. Sonuç olarak toplumsal bağışıklığa ulaşıncaya, vaka sayıları azalıncaya ve mutasyonlu virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar maske takmaya devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.