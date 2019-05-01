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Uzmanlar uyarıyor! Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile karıştırılıyor

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:17
Uzmanlar uyarıyor! Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile karıştırılıyor
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"İndigo çocuklar" kavramı son yıllarda sıklıkla duyduğumuz ilginç ama halen tartışmaya açık bir kavram. İlk olarak 1982 yılında parapsikolog Nancy Ann Tappe tarafından ortaya atılmış ve halk arasında büyük ilgi görmüş. Bu konuda pek çok kitaplar yazılmış. En çok ses getiren ise Lee Carroll’ın kitabı olmuş. Bu kitapta indigo çocuklar üstün özellikleri ve sezgi güçleri olan, özgüvenleri yüksek, hareketli, otoriteye karşı çıkan çocuklar olarak tanımlanmışlar. Üstelik bu çocukların, çok önemli bir misyonu olduğu da belirtilmiş. Yazar, onların dünyanın düzenini değiştirmeye gelen özel çocuklar olduklarını iddia etmiş.

PEKİ, İNDİGO ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELER? ONLARI NASIL TANIYABİLİRİZ?

1) Yaratıcılık: Dikkat çekici derecede yaratıcıdırlar. Müzik, resim, yazı gibi bir alanda küçük yaşlardan itibaren kendilerini çok iyi ifade edebilirler.

2) Öz güven: Özgüvenleri oldukça yüksektir. Olaylar karşısındaki duruşları net ve keskindir. Kendi kararlarının arkasında dururlar.

3) Yüksek algı ve sezgi gücü: Sezgileri ve algıları çok gelişmiştir. Zor anlarda sezgilerini kullanarak doğru kararlar verebilirler.

4) Liderlik: Küçük yaşlardan itibaren liderlik becerisine sahiptirler

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.5) Zeka: Zeki ve hızlı algılayan, hızlı düşünen çocuklardır.

6) İrade: Kuralları sorgular ve altında yatan mantığı anlamaya çalışırlar. Bu açıdan inatçı yapıdadırlar ve iradeleri çok güçlüdür. Küçük yaşlardan itibaren her şeyi kendi tarzlarında yapmayı isterler.

7) Empati: Empati becerileri çok yüksektir. Karşısındakinin duygularını anlama ve hissetme konusunda oldukça başarılıdırlar.

8) Otoriteye karşı gelme: İndigo çocuklar, otorite figürlerini sorgulayan, klasik eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanan çocuklardır.

9) Mistik güçler: Spiritüel konulara ilgileri vardır ve evren hakkında bilgi edinmeyi, mistik konuları araştırmayı çok severler. Kimi zaman mistik güçlere sahip oldukları da söylenir.

İndigo çocukların genel karakteristikleri bu şekilde özetlense de, literatürde net bir tanımları ya da tanı kriterleri bulunmamaktadır. Çünkü tıp dünyasında indigo kavramı kullanılmamaktadır. Uzmanlar, indigo çocuk kavramının, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, uyum problemleri, davranış bozuklukları gibi rahatsızlıklar ile karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerler. Çünkü üstün potansiyelli çocuklar, kimi zaman okula uyum sağlamakta zorlanma, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu durumlarda aileler, çocuklarındaki sorunları görmezden gelerek, bu davranışları özel bir çocuk yani ‘indigo’ olmasına bağlarlarsa, yardım alma ihtimali düşecek ve bu da çocukların yeteneklerini, becerilerini geliştirmelerine engel olacak ve uzun vadede başarısız ve mutsuz olmalarına sebep olacaktır. PEKİ, İNDİGO ÇOCUKLAR GERÇEKTEN VAR MI?

Bu konu halen tartışmaya açık. Ancak emin olduğumuz şey, her çocuk İndigo olsa da olmasa da özel. Her çocuğun kendine göre daha başarılı olduğu alanlar, gelişime açık becerileri var. Eğer anne-babaları ve öğretmenleri rehberliğinde, becerileri doğrultusunda yönlendirilirse her çocuk başarılı olabilir ve hepsi dünyayı değiştirmeye ve daha güzel bir yer yapmaya adaydır.

 

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