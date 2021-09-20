Uzmanlar uyarıyor: Hamilelerin aşı olması iki kat önemli

Son dönemde aşısız anne adaylarının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri peş peşe geliyor. Uzmalar, anne adaylarını aşı olmaları konusunda uyarıyor.

Hürriyet gazetesinden Buse Özel'in haberinde görüşlerine yer verilen Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Kliniği Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, son dönemde yoğun bakımda yaşanan acı tablolara dikkat çekerek, "Yoğun bakımlar son 20 gündür hamilelerle dolup taşıyor. Herkes aşı olmalı ama hamilelerin olmaları 2 kat önemli çünkü hamilelerde immünolojik bazı değişiklikler eşlik ediyor. Çok üzücü tablolarla karşılaşıyoruz. Bazen bebeği kurtarıp anneyi kurtaramadığımız oluyor. Her ikisini kaybettiğimiz durumlarla da karşılaşıyoruz. Belli bir haftaya ulaşan hamilelerde ise bebeği kurtarsak, bebek annesiz kalıyor. O yüzden iki can birden kaybediyoruz" dedi.

"‘AŞI OLMAYIN' DİYEN HEKİMLERİ KINIYORUZ"



Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke de, hamileliğin her ayında aşı olunabileceğini, ancak hassas geçiren anne adaylarının ilk 3 aydan sonra olabileceğini açıkladı. Aşı karşıtı açıklama yapan doktorların toplumsal bir hata yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karateke, ölüm oranlarının hamilelerde çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Biz TJOD olarak kendi dernek üyelerimizden hiç ‘Aşı olmayın’ önerisinde bulunan bir doktor olduğunu duymadık. Ancak hamilelere aşı olmamayı öneren hekimleri kınıyoruz. Toplumsal bir hata yapıyorlar.

"GEBELERDE ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK"



Gebelerde Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma gitme, ölüm oranları çok daha yüksek. Maalesef ne yapacağımızı şaşırdığımız, üzücü tablolar ile karşılaşıyoruz. Covid-19 aşılarının hamilelere ya da bebeğe olumsuz bir etkisi olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Zaten tetanoz aşısı gibi aşıları yıllardan beri hamilelikte uyguluyoruz. MRNA aşıları için ise yurtdışında hamilelere yapılmış ve çalışmaları da yayınlanmıştır. mRNA kimsenin DNA’sına entegre olup DNA’yı bozmaz" diye konuştu.

HAMİLELER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?



Prof. Dr. Ateş Karateke, Covid-19 aşısına dair akıllardaki soruları şöyle yanıtladı:



-Gebe kalmayı düşünen kadınlara, hamilelikten önce aşı olmalarını öneriyoruz.



-Çok hassas olan hamileler 3 aydan sonra aşı olabilir.



-İlk dozunu olan hamileler ise ikinci dozlarını 12 haftadan sonra yaptırabilir.



-Hassasiyetleri olmayan hamilelerde ise ilk 3 aydan sonra aşı yapılabilir.



-mRNA aşıları DNA’ya entegre olmaz ve DNA’yı bozmaz.



-Tetanoz gibi inaktif aşıları yıllardan beri hamilelerde uyguluyoruz.

"CORONADA ERKEN DOĞUM RİSKİ FAZLA"



İstanbul Tabip Odası ve TJOD ortak bir açıklama yaparak, hamilelerde aşının önemine dair bazı önemli veriler paylaştı. Buna göre;



18 ülkeden 2 bin 130 kadının dahil edildiği bir araştırmada Covid-19 geçiren gebelerde anne ölümü, preeklampsi ve erken doğum riski, geçirmeyenlere göre daha yüksek. Hem Alfa hem de şu an ülkemizde baskın olan Delta varyantının gebelerde sonuçları daha ağır.



Covid-19 hastalığı olan kadınların bebeklerini erken doğurma riski Covid-19 olmayan kadınlara göre iki-üç kat daha fazla.



İngiltere’de 1 Şubat ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında COVID-19 şikâyetiyle hastaneye başvuran hamile kadınların yüzde 99’undan fazlasının aşısız olduğu belgelendi.



"EMZİREN DE AŞI OLMALI"



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "Covid-19’un daha genç yaşlara inmesiyle gebelerde de hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak gebelerde ölümler görülmektedir. Hamilelik, hem koronavirüse bağlı ciddi hastalık riskini hem de erken doğum riskini artırır. Covid-19 gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covid-19’a karşı aşılanması önerilmektedir” dedi.