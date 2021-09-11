Uzmanlardan ciddi uyarı!

Sonbaharla birlikte her yıl görülen mevsimsel hastalıklar da başlıyor. Bu mevsimsel hastalıkların başını grip çekiyor. Covid-19 hastalığıyla benzer belirtiler gösteren grip, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen önlemleri sayesinde geçen yıl neredeyse hiç görülmedi.

Covid-19’a karşı aşılamayla birlikte maske takan ya da bu kuralları hiçe sayanların sayısının artmasının da etkisiyle bu yıl grip vakalarının da artacağı öngörülüyor.

"İNSANLARIN BAĞIŞIKLIĞI AZALDI"

Bu yıl grip vakalarında geçen yıla göre belirgin bir artış görüleceğini söyleyen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Geçen yıl ülkemizde grip vakası çok az görüldüğü için insanların gribe karşı direnci de bağışıklık düzeyleri de azalmış oldu. Toplum gribe karşı daha duyarlı hale gelmiş durumda” dedi.

Milliyet’e konuşan Prof. Dr. Kurugöl, bu yıl durumun geçen yıla göre tamamen değiştiğini söyledi:

“Covid-19 ile geçen 1.5 yılda kısıtlamalar nedeniyle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli azalma oldu ancak şu anda durum tersine dönebilir. 1.5 yılda okullar kapalıydı. İnsan teması yoktu. Kısıtlamalardan dolayı damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli azalma oldu. Çocuklarda hastalık yapan viral enfeksiyonlar hemen hemen hiç görülmedi. Normalde bir çocuk yılda 8-10 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirirken özellikle evde oldukları Covid-19 döneminde hemen hemen hiç hasta olmadılar. Ama şimdi durum tamamen değişmiş durumda. Çocuklar okulda birbirleriyle çok sık temas halindeler. İnsan hareketliliği çok arttı. Hayat neredeyse tamamen normale dönmüş durumda. Bunun sonucunda da solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başladı bile. Şu anda Türkiye’de çocuklarda Krup vakalarında artış var. Krup’a neden olan parainfluenza diye bir virüstür. Önümüzdeki aylarda havaların soğumasıyla, kasım, aralık ayından itibaren grip vakalarında artış olmasını bekliyorum.”

GRİP AŞISI ÖNERİSİ

Toplumdaki temasın artması ile bu yıl grip vakalarında artışın görüleceğini belirten Kurugöl, Covid-19 ve gribin bir arada olması halinde daha ağır bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret etti ve “Bu olumsuz durumdan korunmak için bu sene özellikle grip aşısının yapılmasını öneriyorum. Özellikle risk grubundaki kişilerin, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanların mutlaka grip aşı olmalarını öneriyorum. Okulların açılması ile grip açısından önemli risk taşıyan bir grupta çocuklar. Çocuklara da grip aşısının yapılmasını öneriyorum” dedi.



Krup hastalığında çocukların boğulur gibi olduğunu, ses kısıklığının seyrettiğini belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, hastalığın özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü, gece havlar gibi öksürme, solunum güçlüğüne neden olduğunu kaydetti.

Çocuklarda görülen viral enfeksiyonların mevsimsel özellik taşıdığını söyleyen Kurugöl, “Aynı balıklar gibidir. Nasıl ki balıkta palamut, lüfer mevsimi olur, sonra havalar soğuyup kar yağınca hamsi akını gelir. Benzer durum virüsler içinde geçerli. Önce rinovirüs ve parainfluenza artar. Sonra, havalar soğuyunca grip vakaları artar. Türkiye’de grip kasım-aralık ayından itibaren artar ve bazı yıllar salgın yapar” dedi.