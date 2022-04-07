Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Japonya'nın Fukuoka kentinden Kane Tanaka’nın dünyanın en yaşlı insanı olduğu, 9 Mart 2019'da resmen doğrulandı. Kane, 103 yaşına kadar ailesinin bakkalını aktif olarak işletiyordu. Şimdi ise Fukuoka kentinde bir bakımevinde yaşıyor.

MATEMATİKLE MEŞGUL

Bu yaşa kadar gelebilmeyi neye borçlu olduğunu sorulduğunda yaşlı kadının ailesi onun sıklıkla matematik yaparak ve meraklı kalarak zihnini ve bedenini meşgul ettiğini söyledi. Tanaka’nın erken kalkan biri olduğunu, her sabah 6 da uyanmayı sevdiğini ve sonra da gününü sayı yapbozları yaparak ve bakımevinde kısa yürüyüşler yaparak geçirdiğini belirttiler.

Tanaka daha önce bu soru kendisine sorulduğunda ailesinin, Tanrı'ya olan inancının ve iyi uyumak, olumlu ve umutlu olmak gibi iyi alışkanlıkların bu kadar uzun yaşamasına yardımcı olduğunu söylemişti.

TAM BİR ÇİKOLATA CANAVARI

Gazlı içeceklere ve çikolataya zaafı olduğunu kabul etmesine rağmen, bu alışkanlıkları ona yıllar boyunca zarar vermemiş gibi görünüyor. Yaşlı kadın tüm zevklerine rağmen 119 yaşına ulaşmayı başarmış. Guiness Record için düzenlenen bir sunum töreni sırasında dünyanın en yaşlı kadını olduğu için Kane'e hemen açtığı ve yemeye başladığı bir kutu çikolata verilmişti. Yaşlı kadın günde kaç çikolata yemek istediği sorulduğunda ve "100" cevabını vermişti.

62 yaşındaki torunu Eiji, "Umarım sağlıklı kalır ve yaş aldığı her gün eğlenir" dedi.