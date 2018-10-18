Uzun süren öksürük nedenleri nelerdir?

Öksürük nedenleri arasında da temelde solunum sistemindeki tıkayıcı maddelerin ( katı ya da sıvı) vücuttan temizlenmek istenmesi yatmaktadır. Bu sebeple de doktorlar öksürük nedenleri ve öksürük nasıl geçer konularına daha çok odaklanmaktadır. Peki öksürük ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

İşte uzmanlardan açıklamalar...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, 8 haftadan uzun sürdüğünde kronikleşmiş olabilecek öksürük hakkında bilgi verdi.

ÖKSÜRÜK BİRÇOK HASTALIĞIN BELİRTİSİ AMA...

Birçok hastalığın belirtisi olan öksürük, 'geçer' diye tedavisi birçok kez ertelenirken bazı durumlarda ise kronikleşiyor. Solunum sisteminde var olan sıvı, katı gibi tıkayıcı maddelerin vücuttan temizlenmek istemesi öksürüğün temel nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Öksürmenin oluşturduğu basınçla bu maddeleri vücuttan atarak solunum sistemi rahatlatılıyor. İşte bu yüzden doktorlar, öksürüğe değil, nedenlerine odaklanıyorlar. Aynı zamanda çıkardığı ses ve oluştuğu alana bağlı olarak da olası hastalıklar hakkında bilgi de sağlayan bir veri olarak değerlendiriyorlar.

Öksürüğün süresinin de önemli bir bulgu olduğunu söyleyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, 3 haftadan uzun sürdüğü takdirde üzerinde dikkatle durulması gerektiğine dikkat çekerek, öksürük çeşitleri konusunda bilgiler verdi.

Dr. Yolaçan, "Öksürük, süresine göre; akut, subakut, kronik şeklinde sınıflandırılıyor. 3 haftadan kısa süren akut öksürüğün nedenleri arasında nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, sol kalp yetmezliği, pulmoner emboli gibi nadir görülen hastalıklar bulunuyor. Subakut öksürük ise 3-8 hafta arası sürüyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, sinüzit gibi hastalıklar ya da alerjen veya irritan maddelere maruziyet etken olarak gösterilebiliyor. Kronik öksürük de 8 haftadan uzun süren sürüyor ve kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor. Üstelik sık görülüyor. Öyle ki her yüz yetişkinden 30 ile 40'ı kronik öksürük ile yaşıyor. Göğüs hastalıkları, poliklinik başvurularının yüzde 10-38'i yine aynı sorunla başvuruyor. En yaygın nedeniyse sigara kullanımı. Sigara içen erkeklerin yüzde 30'u, kadınlarınsa yüzde 25'inde kronik öksürükten şikayet ediyor" dedi.