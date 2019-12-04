Uzun yaşamın 10 temel sırrı

Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, uzun yaşamın sırlarını sıraladı. “Sürekli medyada uzun yaşamın sırrı olarak yediklerimiz gösteriliyor. Oysa en az yediklerimiz kadar belki hatta daha önemli kriterler var.” diyen Üstay, bilim insanlarının dünyada en uzun yaşayan insanların bulundukları bölgeleri incelediğinde bu listenin ortaya çıktığını söyledi:

1. Bu insanlar hiç spor yapmıyorlar ama güncel hayatlarındaki doğal fiziksel aktivite çok fazla; Tarlada çalışma, merdivenleri inip çıkma, kendi bahçesindeki çimleri, otları biçme, komşunun evine yürüme, bisikletle bir yerden bir yere gitme gibi. Hemen hepsinin kendilerine ait ufak da olsa bir tarlası var.

2. Çocukluktan beri kopmayan sıkı dostlukları, arkadaşları var. Onlarla sık sık bir araya geliyorlar.

3. Aile bağları çok kuvvetli. Sürekli aileyle birlikte sosyalleşiyorlar, dertleşiyorlar.

4. Bitkisel ağırlıklı besleniyorlar. Tabii ki hayvansal gıdalar da tüketiyorlar ama bitkisel gıdalara göre çok daha az.

5. Yemekler ufak porsiyonlarda sunuluyor.

6. Az stresli hatta hiç stres olmayan yaşam sürüyorlar.

7. İnançlı insanlar. İnançlarının gerektirdiklerini düzenli bir şekilde yapıyorlar.

8. Arkadaşları da sağlıklı bir yaşam sürdüğünden herkesin birbirine olumlu yönde katkısı oluyor.

9. Meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketiyorlar.

10. Düzenli ve yeterli uyku: Düzenli uyku birçok şeye iyi geldiği gibi vücuttaki kolajenin en iyi salgılanmasını ya da olan kolajenin korunmasını iyi bir uyku sayesinde yakalarsınız.