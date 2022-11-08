Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Uzun yaşamın sırrı burada!

08 Kasım 2022 Salı 13:15
95 Okunma
Uzun yaşamın sırrı burada!



Baharatlar yemeklerin içerisine katılan olmazsa olmaz malzemeler arasında bulunuyor. Türk mutfağında sıklıkla kullanılan baharatlar sağlık için oldukça etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Çin’ de yapılan geniş kapsamlı ve ileriye dönük araştırmada baharatlı gıdaları sık tüketmenin ölüm riskini yüzde 14 azalttığı ortaya çıktı. Araştırma, 2004-2008 tarihleri arasında Çin’ in 10 farklı coğrafi bölgesinden katılımcıların bulunduğu China Kadoorie Biobank (CKB) verileriyle gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMA 7 SENE SÜRDÜ

Başlangıçta kanser, kalp hastalıkları ve felç gibi hastalıkları bulunmayan 30-79 yaşlar arasındaki 199.293 erkek ve 288.082 kadın ortalama 7.2 sene takip edildi. Bu sürede 11.820 erkeğin ve 8.404 kadının öldüğü belirlendi.

HER GÜN ACI YİYENLERİN ÖLÜM ORANI DAHA DÜŞÜK

Bunlar baharat tüketimlerine göre değerlendirildiklerinde ölüm oranlarının haftada 1 kereden az baharat yiyenlerde binde 6.1; haftada 1-2 kere yiyenlerde binde 4.4; haftada 3-5 kere yiyenlerde 4.3 ve haftada 6-7 gün yiyenlerde ise binde 5.8 olduğu ortaya çıktı. Ölüm oranı başka bir ifade ile her gün acı yiyenlerde haftada bir yiyenlere göre yüzde 14 daha düşüktü.

KANSER VE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA BAĞLI ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Bilinen risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra baharatlı gıdaların yenmesinin hem erkeklerde hem kadınlarda genel mortalite ile kanser, iskemik kalp ve solunum hastalıklarına bağlı ölümleri azalttığı tespit edildi.

BİRÇOK HASTALIK ÜZERİNDE FAYDALI ETKİLERİ VAR

Bir ekolojik çalışmada baharattan zengin besinleri tüketenlerde kanser riskinin düşük olduğu gösterilmiştir. Baharatlardaki biyo-aktif maddelerin obezite, kalp-damar ve gastro-intestinal hastalıklar, çeşitli kanserler, nörojen mesane ve deri rahatsızlıklarında faydalı etkileri vardır.

DİĞER BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE HAYAT TARZI DA ÖNEMLİ

500 bine yakın insan üzerinde ve ileriye dönük olarak yapılmış; ölüm için belirlenmiş ve muhtemel risk faktörlerinin dikkatle kontrol edilmiş olması araştırmanın değerini artırıyor. Bununla beraber araştırmanın baharatlı yiyecekleri tercih edenlerin diğer beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzı özelliklerinin sonuçlar üzerinde etkisi olabilmesi, baharat tercihinde sosyo-ekonomik durumu da önemli.

KAPSAİSİN SAĞLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Acı biberdeki en aktif bileşik anti-enflamatuar, antikanserojen, anti-hipertansif, anti-mikrobiyal ve anti-obez özellikleri bilinen “kapsaisin” dir. Bilhassa anti-mikrobiyal etkisinin bağırsak bakterileri (mikrobiyota) üzerine olan etkileri çok önemli olabilir.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Mikrobiyatanın obeziteden diyabete, sirozdan kalp-damar hastalıkları ve kanserlere, birçok hastalığın oluşumda oynadığı rol çok iyi biliniyor. Daha önce birçok epidemiyolojik çalışmada kapsaisinin mide ve safra kesesi kanseri riskini azalttığı gösterilmişti.

DİYABET RİSKİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

Taze acı biber, kapsaisin, vitamin C, A, K, B6 ve potasyum gibi maddelerden daha da zengindir ve araştırmaya göre diyabet riski, acı biberi taze tüketenlerde daha düşüktür.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağlar: “Yanlış alarm olsa dahi çocuklarınızı doktora götürün”
Çağlar: “Yanlış alarm olsa dahi çocuklarınızı doktora götürün”
Sarımsak saç çıkarır mı?
Sarımsak saç çıkarır mı?
Pekmezin bu faydasını kimse bilmiyor!
Pekmezin bu faydasını kimse bilmiyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim