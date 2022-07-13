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Vakalarda son durum ne?

Bir haftada 2 bin 776 Covid-19 vakası görüldü, iki kişi yaşamını yitirdi. 90 ve 75 yaşlarındaki 2 hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:26
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Vakalarda son durum ne?
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Bir haftada 2 bin 776 Covid-19 vakası görüldü, iki kişi yaşamını yitirdi.

90 ve 75 yaşlarındaki 2 hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İki kayıpla birlikte ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 241’e yükseldi.

COVID-19’un ülkedeki son durumuyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, bir haftada 2 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.

16 bin 692 test, 2 bin 776 vaka…

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19 haftalık salgın raporuna göre,  6-12 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 16 bin 692 test yapıldı, 2 bin 776 vakaya rastlandı. 90 ve 75 yaşlarındaki 2 hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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