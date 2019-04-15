Vaktinde müdahale edilmediğinde yaşamsal risk taşıyor!

Apandisit, kör bağırsak üzerinde yer alan ve apandis adı verilen dokunun iltihaplanması sonucunda meydana gelir. Müdahale edilmediği anda yaşamsal risk içeren apandisit hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik…

APANDİSİT

Apandisit, karnınızın sağ alt tarafındaki kalın bağırsaktan çıkıntı yapan parmak şeklinde bir kese olan ekin iltihabıdır. Apandisitin belirli bir amacı yoktur. Enfeksiyonla sonuçlanan bu ekin astarında tıkanma, apandisitin olası nedenidir. Bakteriler hızla çoğalarak, ekin iltihaplanmasına, şişmesine ve irinle dolmasına neden olur. Derhal tedavi edilmezse, apandisit patlayabilir.

Apandisit, karnın sağ alt bölümünde ağrıya neden olur. Bununla birlikte, çoğu insanda, ağrı göbek çevresinde başlar ve sonra yayılır. Enflamasyon kötüleştikçe, apandisit ağrısı yavaş yavaş artar ve sonunda şiddetli hale gelir.

Apandisit herhangi birinde gelişse bile, genellikle 10 ile 30 yaş arasındaki kişilerde ortaya çıkar. Standart tedavi bu ekin (dokunun) cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

APANDİSİT BELİRTİLERİ

– İştah kaybı

– Mide bulantısı

– Ağrılar başladıktan hemen sonra kusma

– Karın bölgesinin şişmesi

– Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

– Gaz çıkarmakta zorlanma

– Ateş

– Rektum bölgesinde ağrı

– Ağrılı idrara çıkma

APANDİSİT TEŞHİSİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Apandisit hastalığı için hastanelerin Genel Cerrahi polikliniklerine başvuru yapmak ve bir genel cerrahi uzmanına muayene olmak gerekmektedir.