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Varisler için tedavi yöntemi

Ağrı, yorgunluk, huzursuzluk, bacaklarda yanma, zonklama, karıncalanma veya ağırlık hissine neden olan varislerden kurtulmak için sarımsak-limon tedavisine başvurabilirsiniz.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:27
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Varisler için tedavi yöntemi
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Herkesin başına gelen ve herkesin kabusu olan varisler...

Birden fazla nedeni olan varisler, kişiyi rahatsız eden ve hayatını zorlaştıran bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkar.

Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, kadınsal bazı sorunlar, doğum kontrol hapları, hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler, varislerin oluşumuna davetiye çıkarır.

Hem sağlık açısından hem de görüntü açısından kişiyi rahatsız eden varisler için, birçok tedavi yöntemi denenebilir.

Bu tedavi yöntemlerini doktor kontrolünde yapmak gerekli ancak bazı doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.

Başlangıçta sadece görüntü olarak rahatsızlık veren varisler, kısa bir süre sonra daha büyük sorunlara yol açabilir.

Bu nedenle hızlı bir tedavi ile bu durumdan kurtulmanın yollarını aramak mantıklı olacaktır..

Bu tedavi yöntemleri arasında yer alan sarımsak ve limon kürü, varislerle baş etmenizi büyük oranda kolaylaştıracak.

Limon-sarımsak kürü
MALZEMELER
12 diş sarımsak
1/2 su bardağı sızma zeytinyağı
1 adet limon suyu
YAPILIŞI
Sarımsakları soyduktan sonra ikiye bölün ve havanda iyice ezin. Ardından sarımsakları bir cam kavanoza alarak, üzerine zeytinyağı ve limon suyu ekleyin.
Kavanozun kapağını örterek serin ve karanlık bir yerde gece boyunca bekletin.
Ertesi sabah tahta bir kaşık ile karıştırın ve posasını ayırmak için süzgeçten geçirin.

UYGULANIŞI
Elinize bol miktarda karışımdan alarak, varisli damarlardan etkilenen bölgelere sürün.
Kan dolaşımı için parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapın. Bir saat boyunca cildinizin karışımı emmesiNİ bekleyin. Daha sonra soğuk suyla durulayın.

Anahtar Kelimeler:
VarislerSağlıkTedavi
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