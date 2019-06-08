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Vatikan Radyosu Latince haber bülteni yayınına başladı

Vatikan Radyosu bu sabah itibariyle Latince haber bülteni yayınlarına başladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:54
Vatikan Radyosu Latince haber bülteni yayınına başladı
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1931 yılında yayın hayatına başlayan Vatikan'ın resmi yayın organı Vatikan Radyosu, Latince haber bülteni yayınına başladı.

İlk yayını bu sabah gerçekleşen ve 5 dakika süren Latince haber bülteni sunumunun amacı, Latince dilinin yeniden diriltilmesi olarak belirtildi.

‘Hebdomada Papae, Notitiae Vaticanae latine reddiate’ (Papa'nın haftalık değerlendirmesi. Latince Vatikan haberleri) sözüyle başlayan yayın dünya çapında Latince dili eğitimi alan çok sayıda çevirmenin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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Vatikan Radyosu, Latince haber bülteninin yanı sıra Latince dilinin modern çağda kullanımını yaygınlaştıracak tüyolar vermeyi de hedeflediği 30 dakika süreli sohbet programı yayınını da hayata geçirmeyi planlıyor.

Vatikan İletişim Sekreterliği'nin yayın yönetmeni Andrea Tornielli, Latince haber bülteni yayını için "Katolik Kilisesinin resmi dilinin, ibadet yayının yanı sıra haberlerde de kullanılmasını istedik" açıklamasında bulundu.

Katolik Kilisesinin resmi ve ibadet dili olarak da bilinen Latince dili, birkaç yıl kadar önce Avrupa'daki bir çok ülkenin eğitim sisteminde zorunlu ders olarak yer alıyordu.

Günümüzde Latince dilinin kullanımı hemen hemen sona ermiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Vatikan
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