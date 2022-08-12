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Vejetaryen kadınlara kötü haber!

Bilim insanları, vejetaryen kadınlarda kalça kırığı riskinin vejetaryen olmayanlara göre yüzde 33 fazla olduğunu ortaya koydu.

12 Ağustos 2022 Cuma 12:04
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Vejetaryen kadınlara kötü haber!


Daily Mail gazetesinin haberine göre, Leed Üniversitesinden araştırmacılar, et ve balık tüketenlerle tüketmeyen kadınların karşı karşıya olduğu kalça kırığı riskini inceledi.

26 bin 318 orta yaşlı kadını kapsayan araştırmada, vejetaryen olanlarda kalça kırığı riskinin et ve balık yiyenlere göre yüzde 33 fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar, kalça kırığı yaşanması durumunun kemik ve kasların ihtiyaç duyduğu besinlerin alınmamasından kaynaklanabileceğini ifade etti.

Araştırma ekibinden James Webster, "Araştırmalarımız vejetaryen kadınlarda potansiyel kalça kırığı riskini vurguluyor." dedi.

Vejetaryenlere yemek yeme alışkanlıklarını değiştirme uyarısında bulunmadığını vurgulayan Webster, yemek yeme rutininde kişisel koşulların gözetilmesi, dengeli ve sağlıklı yaşam tarzı için hangi besinlerin gerekli olduğunun bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Webster, vejetaryenlerde genellikle kemik ve kas sağlığı ile bağlantılı besin alımının daha düşük olmasının endişe verici olduğunu kaydederek bu tür besinlerin et ve hayvansal ürünlerde daha fazla bulunduğuna işaret etti.

Araştırmacılardan Profesör Janet Cade, kalça kırığının kişileri başkalarına bağımlı hale getiren, hayat kalitesini düşüren ve ekonomik olarak maliyetli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Cade, bitki bazlı diyetlerin zayıf kemik sağlığı ile bağlantılı olduğunu ancak kalça kırığı riskiyle olan bağlantılara dair henüz somut verilerin bulunmadığını ifade etti.

Araştırmalar ayrıca zayıf olmamanın, diyetlere temel besinler ekleyerek kasları güçlendirmenin ve fiziksel aktiviteyi artırmanın kemik sağlığını korumaya yardımcı olacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, BMC tıp dergisinde yayımlandı.

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