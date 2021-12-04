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Vertigo rehabilitasyon süreci

Odyolog Ali Ferdal'ın bugünkü köşe yazısı...

04 Aralık 2021 Cumartesi 10:06
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Vertigo rehabilitasyon süreci
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Merhaba değerli okur severler.

Bugün sizlere son yazımda bahsettiğim vertigo patolojisinin rehabilitasyon sürecinden bahsedeceğim.

Baş dönmesi ve denge bozukluğuna yol açan denge sistemi patolojilerinde hastaların yetersizlik ve engelliliklerinin azaltılmasını amaçlayan egzersiz temelli bir tedavi şeklidir.

Yetersizlik: Fizyolojik, psikolojik, anatomik yapı ya da fonksiyondaki kayıp ya da bozukluktur.

Engellilik: (Bireyin normal koşullarda yapması gereken herhangi bir fonksiyonun kaybıdır.

Vestibüler rehabilitasyonun amacı nedir?

Semptomların şiddetini azaltmak.

Fonksiyonel dengeyi iyileştirmek

Yürüme ve günlük yaşam hareketlerini güvenli bir şekilde artırmaktır.

Sizin yaşadığınız çevrenin düzeltilmesi ile başlayacak bir rehabilitasyon sürecidir. Yaşam çevrenizin düzeltilmesinin nedeni olası bir ani baş dönmesi durumunda düşüp yaralanmamanız için öncelikle çevreniz düzenlenir ve güvenlik önlemleri alınır.

Çevrenizde yapılması önerilen değişiklikler.

Işıklandırma

Merdiven tutacakları (yoksa yapılması)

Kaygan zeminlerin halı ile örtülmesi

Dolaplardaki raf düzenizin en çok kullandığınız ürünlerin göz hizasında bulunduracağınız şekilde olması önerilir.

Davranışsal olarak yapılması önerilen değişiklikler.

Ani hareketlerden kaçınarak yapacağınız işi planlı ve yavaş yapmanız gerekir. Özellikle ani baş hareketlerinden kesinlikle kaçınmalısınız. Kalabalık ortamlarda yürümeniz önerilmez,olası bir çarpmaya karşı ani harekette bulunmamanız için. Bulunacağınız ortamlarda bir yere tutunarak yürümeniz veya yürümenize yardımcı destekler ile hareket etmeniz önerilir.

Vestibüler rehabilitasyon egzersizleri patolojik cevaba alışmayı içeren, duruş kontrol egzersizleri ve kondisyon aktiviteleri olup bakış stabilizasyon egzersizleri, görsel egzersizler ve denge eğitimi olarak özetlenebilir. Egzersizlerin günde 2 kez 4-6 hafta süreyle yapılmaları önerilmektedir.

Bu egzersiz ve manevralar kişiye uygun olarak düzenlenir ve uygulanır. Vestibüler rehabilitasyon ile baş dönmesinin azaltılması, kişinin kendini güvende hissetmesi, günlük yaşama aktif katılmada sıkıntı yaşamaması, düşme ve yaralanmaların engellenmesi ve toplumdan soyutlanarak anksiyete, panik bozukluk ve depresyon gibi ek psikolojik rahatsızlıklardan uzaklaşması amaçlanır.

Son Güncelleme: 04.12.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Ali Ferdal
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