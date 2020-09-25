Virüs insan vücudunu böyle ele geçiriyor!

Geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü üzerinde yapılan son çalışmalarda virüsün insan vücudunu gün gün nasıl etkisi altına aldığına ilişkin semptomlar sıralandı. Corona virüsü belirtileri deyince akıllara gelen yüksek ateş ve öksürük semptomlarının haricinde birçok farklı etkinin de bulunduğu uzmanlarca açıklanırken öte yandan son zamanlarda kişilerde en çok tat ve koku alma duyularında kayıp şikayetiyle virüsün saptandığı biliniyor. İşte corona virüsünün gün gün insan vücudundaki etkileri…

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan vaka artışıyla beraber salgını kontrol altına almanın en büyük adımı riskli vatandaşların kendi vücudundaki belirtileri fark etmesi ve buna uygun olarak önlem almasından geçiyor. Corona virüsü belirtileri arasında yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku alma duyusunda kayıp şeklinde birçok semptom yer alıyor. Peki, bu semptomlar gün gün insan vücudunda etkisini nasıl gösteriyor? İşte gün gün corona virüsü belirtileri ve insan vücudundaki etkileri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÜN GÜN AÇIKLANDI! İŞTE İNSAN VÜCUDUNDA ETKİSİNİ BÖYLE GÖSTERİYOR…

Kendisi küçük ancak tahribatı bir o kadar büyük olan corona virüsü belirtileri gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren çeşitli araştırmalar yapılırken bu konuda yapılan bir çalışmada virüsün insan vücudu üzerinde gün gün etkileri de sıralandı…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI YAPIYOR!

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.