Virüsü atlatan gençlerin yüzde 85’inde en az 4 nörolojik sorun görülüyor

Hastanesi’nden doktorlar, yeni tip corona virüs hastalığını hafif semptomlarla geçiren kişilerin hastalığı atlatmasının ardından, Covid-19’u ağır sempmlarla atlatanlara kıyasla daha yüksek düzeyde nörolojik semptomlar yaşadıklarını keşfetti.



Nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen tıp bilimi dalına deniliyor.



Çalışmaya katılan hastaların yüzde 85’i “beyin sisi”, “tat veya koku kaybı”, “baş ağrıs”ı ve “bulanık görme” semptomlarından en az 4’ünü aynı anda yaşadığını bildirdi. Ek olarak, hastaların yüzde 85’i yorgunluk, yüzde 47’si ise depresyon veya anksiyete gibi nörolojik olmayan semptomlar yaşadı.

DÜNYADAKİ MİLYONLARCA İNSANI ETKİLİYOR

Bununla birilikte, hastaların yaklaşık yarısı altı haftadan uzun süren bu semptomlar nedeniyle işe 10 gün ya da da uzun bir süre gidemediklerini aktardı.



Çalışmanın ortak yazarı ve nöro-bulaşıcı hastalıklar uzmanı Igor Koralnik, "Uzun Covid muhtemelen dünyadaki milyonlarca insanı etkiliyor ve çoğu kalıcı nörolojik semptomlar yaşıyor. Bazılarının ise yaşam kalitelerini önemli ölçüde bozan bilişsel işlev bozuklukları var" ifadelerini kullandı.

İŞGÜCÜNE CİDDİ ZARAR VEREBİLİR

Öte yandan Koralnik, uzun Covid semptomlarının muhtemelen ABD işgücü üzerinde "ciddi bir etkisi" olacağını söyledi.



Annals of Clinical and Translational Neurology adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışma, Mayıs ve Kasım 2020 arasında Northwestern Memorial Hastanesi nöro-COVID-19 kliniğine başvuran 100 hastaya odaklandı.

İYİLEŞMENİN NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR



Araştırmanın yazarları, incelen hastaların yüzde 81'inde beyin sisi, yüzde 68'inde baş ağrısı, yüzde 60'ında uyuşma veya karıncalanma, yüzde 59'unda tat kaybı, yüzde 55'inde koku kaybı, yüzde 55'inde kas ağrısı, yüzde 47'sinde baş dönmesi, yüzde 30'unda bulanık görme ve yüzde 29'da kulaklarında çınlama görüldüğünü söyledi. Ayrıca, bazıları beyin sisi, baş ağrısı ve baş dönmesinden muzdarip olan hastaların, yaşam kalitelerinde ciddi düşüş yaşadığı belirtildi.

Diğer taraftan Koralnik, çalışmadaki hastaların ortalama yaşının 43 olduğunu ve yüzde 70’inin kadın olduğunu açıkladı.



Bununla birlikte Koralnik, iyileşme hızının büyük ölçüde değiştiğini, bazı hastaların iki ay sonra, bir kısmının ise dokuz ay sonra iyileştiğini söyledi.