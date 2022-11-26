Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Çürüklerin çoğu bir yaralanmadan sonra ortaya çıkar. Yaralandığınızda, cildinizin yüzeyinin hemen altındaki kan damarları hasar görür ve bu da kanın sızmasına neden olur. Bu, morluğun koyu rengine neden olan bir kan gölü oluşturur. Ancak bazen morarma daha az belirgin başka nedenlerle de olabilir. Giyinirken vücutta fark edilen ve genellikle görmezden gelinen vücut morarmalarının çok dikkatli şekilde takip edilmesi gerekiyor. Çünkü o morarmalar vücudunuzun imdat sinyali olabilir.

26 Kasım 2022 Cumartesi 16:32
103 Okunma
Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli



Açıklanamayan morarma yaşamak, üç tehlikeli vitamin eksikliğine işaret edebilir. Açıklanamayan ve kolay morarma vitamin eksikliğinin bir işareti olabilir. Kolayca morarmanıza neden olabilecek en yaygın vitamin eksikliği demir eksikliğidir.

Bazı vitaminler, kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur, böylece çatlamaya daha az eğilimli olurlar. Bazı vitaminler ayrıca sağlıklı kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur, bu da kan damarlarınızın daha az sızmasına yardımcı olur.

C VİTAMİNİ SEVİYELERİNE DİKKAT EDİN

Turunçgiller, patates, domates ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan C vitamini de bu vitaminlerden biridir. Vitaminin, cildinize yapısını veren bir protein olan kollajen oluşumuna yardımcı olduğu bilinmektedir. C vitamini seviyeniz düşük olduğunda, kan damarları yırtılma ve morarmaya neden olma olasılıkları daha yüksektir.

K vitamini eksikliği, seviyeleri düşük olduğunda açıklanamayan kanamalara neden olabilen başka bir sorundur. Sağlıklı kan pıhtılaşmasıyla bağlantılıdır ve vücudunuzdaki en küçük kan damarları olan kılcal damarlarınızın duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak K vitamini seviyeleri düşük olduğunda, kılcal damarlarınızın rastgele kırılma olasılığı daha yüksektir.

Yaygın olan demir eksikliğidir. Demir, sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretmek için hayati bir kimyasaldır. Seviyeler düşük olduğunda, vücudunuz anemi olarak bilinen bu kan hücrelerini yeterince üretemeyebilir. K vitamini eksikliği gibi, demir eksikliği anemisi de pıhtılaşmayı azaltabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pekmeze limon sıkın mucizeye şahit olun
Pekmeze limon sıkın mucizeye şahit olun
Donuk omuz nasıl olur? Nasıl tedavi edilir?
Donuk omuz nasıl olur? Nasıl tedavi edilir?
Retina yırtık ve dekolmanı
Retina yırtık ve dekolmanı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim