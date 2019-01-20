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Vücut direncine karşı tavuk suyu çorbası!

20 Ocak 2019 Pazar 12:39
Vücut direncine karşı tavuk suyu çorbası!

Bu dönemde zayıflayan vücut direncimizi nasıl koruyabiliriz ve hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz soruları tekrar gündeme gelmeye başladı. Konuyla ilgili uzmanlar, tavuk suyunun insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynak olduğunu, soğuk kış günlerinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklara karşı vücudu koruduğunu söylüyor

Soğuk hava insan metabolizmasında bazı değişikliklere sebep olduğu için başta yorgunluk, kas, omuz, sırt ve boyun ağrıları, ruhsal sıkıntılar gibi vücut savunma mekanizmasını zayıf düşüren birçok başka hastalığa davetiye çıkartıyor ve bunun sonucunda da soğuk algınlığına ve gribe yakalanma riskini artırıyor.

Bu hastalıklardan korunmak için kış aylarında sağlıklı ve güçlü beslenmenin önemini vurgulayan uzman doktorlar, mineraller bakımından çok zengin olan tavuk suyu çorbanın, eklem ağrılarını hafiflettiği ve vücut kırgınlığının geçmesini sağladığı yönünde görüş birliğinde.

Tavuk suyu çorbasının içerisindeki maddelerin hastalıkla savaşan beyaz kan hücreleri üretimine katkısı olduğunu belirten uzmanlar, tavuk suyunun insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynak olduğunu, soğuk algınlıklarına ve diğer bazı hastalıklara karşı vücudu koruduğunu belirtiyor.

SİNÜSLERİ AÇIYOR

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Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen tavuk suyu, vücuttaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için elzem olan aminoasit açısından çok zengin bir besin olma özelliğini taşıyor.

İçerisinde bulunan B2, B6 ve B12 vitaminleri ise kas, sinir sistemi, büyüme ve gelişme, sindirim ve bağışıklık sisteminin gelişimi gibi vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlıyor. Haşlanarak tüketilen tavuk etlerindeki B2, B6 ve B12 vitaminleri, pişirme suyuna geçiyor ve bu su besin değeri açısından zengin bir hale geliyor. Kış aylarında hem içimizi ısıtan hem de içindeki minerallerle vücudumuzu koruyan tavuk suyu çorbanın sinüsleri açmada ve nefes alış verişini düzenlemede de etkili olduğu görülüyor.

Uzmanlar, tavuk etinin farklı pişirilme yöntemleri ve ürün çeşitliliğinin yanında, sağlıklı baharatlarla da lezzetlendirilebileceği görüşünde. 

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