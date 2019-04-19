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Vücut ihtiyacı olan oksijeni alamayınca ortaya çıkıyor

Normal sağlıklı bir kalp, yumruktan biraz daha büyük olan güçlü ve kaslı bir pompadır. Dolaşım sistemi üzerinden sürekli olarak kan pompalar. Şimdi, kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği için hangi bölüme gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

19 Nisan 2019 Cuma 10:25
Vücut ihtiyacı olan oksijeni alamayınca ortaya çıkıyor
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Kalp yetmezliği, iş yüküne ayak uyduramayan bir kalbi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Vücut ihtiyacı olan oksijeni alamayabilir. Peki, kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği için hangi bölüme gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

Vücudunuz kalbin vücudun hücrelerine oksijen ve besin açısından zengin kan vermek için pompalama eylemine bağlıdır. Hücreler düzgün beslendiğinde, vücut normal şekilde çalışabilir. Kalp yetersizliğinde, zayıflamış kalp, hücrelere yeterince kan sağlayamaz. Bu yorgunluk ve nefes darlığı ile sonuçlanır ve bazılarının öksürüğü vardır. Yürüme, merdiven çıkma veya yiyecek taşıma gibi günlük aktiviteler çok zor olabilir.

NORMAL BİR KALP NASIL ÇALIŞIR?

Normal sağlıklı kalp, yumruktan biraz daha büyük olan güçlü ve kaslı bir pompadır. Dolaşım sistemi üzerinden sürekli olarak kan pompalar.

Kalbin içinden kan akışının bir animasyonunu izleyin .

Kalbin, ikisi sağda ve ikisi solda olmak üzere dört odası vardır:

– Atria denilen iki üst oda (bir atriyum denir)
– Ventrikül adı verilen iki alt oda

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Sağ atriyum, vücudun geri kalanından oksijeni tüketilen kanı alır ve kanın oksijenlendiği sağ ventrikül yoluyla akciğerlere geri gönderir.

Oksijen bakımından zengin kan, akciğerlerden sol atriyuma, sonra sol ventriküle geçer ve bu da vücudun geri kalanına pompalanır.

Kalp kanı, akciğerlere ve tüm vücudun dokularına, dört bölmenin yüksek oranda organize kasılma dizisi boyunca pompalar. Kalbin düzgün çalışması için dört bölmenin düzenli bir şekilde atması gerekir.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalp kasının vücudun kan ve oksijen ihtiyacını karşılamak için yeterli kanı pompalayamadığı kronik, ilerleyici bir durumdur. Temel olarak, kalp iş yüküne ayak uyduramaz.

KALP YETMEZLİĞİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Kalp yetmezliğine Kalp Damar Hastalıkları Bölümü bakar. Kalp damar hastalıkları bölümünün baktığı diğer hastalıklar şunlardır;

Kalp, damar, aort, damar sertliği, hipertansiyon, yüksek tansiyon, hipotansiyon, düşük tansiyon, kalp krizi, taşikardi ve çarpıntı.

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Anahtar Kelimeler:
Vücut IOksijeni
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